مرکز فنی و حرفه ای خواهران در قوچان احداث می شود

علیرضا داوودی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز کارآفرینی و فنی و حرفه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در رشته های اختصاصی بانوان در شهرستان و قول مساعد مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در سفر سال گذشته خود به قوچان برای تخصیص اعتبار، بودجه مورد نیاز برای احداث این مرکز در قوچان پیش بینی شده است.

وی افزود: پس از جذب این اعتبار، عملیات احداث ساختمان مرکز فنی و حرفه ای خواهران در قوچان شروع خواهد شد.

وی افزود: همچنین مرکز فنی و حرفه ای خواهران قوچان به زودی چارت دار خواهد شد، بعبارتی با چارت دار شدن مرکز فنی و حرفه ای خواهران 10 مربی متخصص در رشته های موجود به صورت پیمانی استخدام خواهند شد.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای قوچان ادامه داد: در سال جاری با همکاری فنی و حرفه ای قوچان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، رشته های مورد نیاز شهرستان ایجاد و در مسیر توسعه مهارت در میان دانشجویان همکاری های دوجانبه توسعه پیدا می کند.

داوودی همچنین از ارتقاء چند رشته در مرکز فنی و حرفه ای شهید قدرت الله عباسی از درجه دو به یک و توسعه رشته ها در این مرکز خبر داد.