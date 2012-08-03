به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابتهای دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری سی امین دوره بازیهای المپیک از ساعت 22:30 به وقت تهران در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی اکسل برگزار خواهد شد که دو وزنه بردار ایران به رقابت با 10 حریف خود خواهند پرداخت.

کیانوش رستمی و سهراب مرادی که امید زیادی به کسب مدال طلای آنها می رود در این مسابقات با وزنه بردارانی از کوبا ، بلغارستان، مصر(دو نفر) ، روسیه، لهستان، رومانی، فرانسه و چین رقابت خواهند کرد. رستمی برای رکورد ورودی خود 395 کیلوگرم ومرادی نیز 390 کیلوگرم را در مجموع برای خود اعلام کرده است.

تنها یک حریف چینی به نام "یانگ لو" حد نصاب 395 کیلوگرم را در لیست رکوردهای ورودی برای خود اعلام کرده تا جدی ترین رقیب کیانوش رستمی برای کسب مدال طلا لقب بگیرد. کاروان ورزش ایران پس از گذشت یک هفته از شروع المپیک هنوز رنگ مدال را ندیده و در انتظار کسب اولین مدال توسط وزنه برداران است.