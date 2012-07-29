تجهیزات شهربازی شورابیل بحرانی بود/پیمانکار به تعهد خود عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان تصریح کرد: در همین راستا از بازرسان کشوری برای کنترل تجهیزات شورابیل دعوت کردیم که با اعلام وضعیت بحرانی، این دستگاه ها پلمب شد تا از وضعیت بحرانی خارج شود.

وی علت رفع پلمب دستگاه های بازی شورابیل را خروج از وضعیت بحرانی و تعهد پیمانکار دانست و افزود: پیمانکار شورابیل با پلمب دستگاه ها این تجهیزات را از وضعیت بحرانی خارج کرد و تعهد محضری داد تا ظرف 40 روز گواهی استاندارد دستگاه ها را اخذ کرده و به اداره کل استاندارد بدهد.

علایی با اشاره به محتوای تعهد محضری پیمانکار شهر بازی شورابیل اضافه کرد: این پیمانکار در تعهد خود متعهد شده بود که در مدت 40 روز که تاریخ آن در بیستم تیرماه به اتمام می رسید، گواهی استاندارد را دریافت کند و در غیر این صورت تمامی مسئولیتها بر عهده شخص پیمانکار است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم ورود اداره استاندارد از زمان اتمام تعهد تا چهارم مرداد ماه که بیش از دو هفته طول کشید، ادامه داد: استاندارد استان یک روز مانده به اتمام زمان 40 روزه یعنی در روز 19 تیرماه به سازمان فضای سبز شهرداری نامه ای ارسال کرد تا مقدمات پلمب تجهیزات شهربازی اردبیل را فراهم کند.

علایی با اشاره به پلمب تجهیزات شهر بازی شورابیل در اردیبهشت ماه توسط استاندارد یادآور شد: برخی از افراد و مسئولان در زمان پلمب دستگاه های شورابیل هجمه های زیادی به علیه این سازمان آ؛از کردند، اما همین افراد بعد از اتفاق ناگوار شورابیل انگشت اتهام را به سمت اداره استاندارد نشانه رفتند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های شهر بازی شورابیل باید استاندارد سازی شود، عنوان کرد: در زمان پلمب دستگاه های بازی شورابیل تنها استاندار اردبیل حامی اداره استاندارد بود.