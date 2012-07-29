مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جلسه شب گذشته این تشکل دانشجویی با وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت شب گذشته مهمان کامران دانشجو بودند و در این دیدار تعدادی از اعضای دفتر تحکیم طی سخنانی نظرات و دیدگاه های خود را درباره اسلامی کردن، نحوه فعالیت سیاسی دانشگاه ها و جذب اساتید انقلابی و مواردی دیگر بیان کردند.

امیریان با اشاره به اینکه دانشجو در این جلسه بر استقلال تشکل های دانشجویی تاکید کرد، افزود: به گفته دانشجو تشکل‌ها باید استقلال خود را حفظ‌ کنند و قانع نشوند اما همواره به واقعیت‌ها توجه داشته باشند و براساس آنها مطالبه و حرکت کنند.



دبیر دفتر تحکیم وحدت همچنین افزود: وزیر علوم در خصوص فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها خطاب به اعضای دفتر تحیکم گفت نشاط سیاسی باید در فعالیت دانشگاه‌ها تعریف شود.

این فعال دانشجویی ادامه داد: این عضو کابینه خطاب به دانشجویان بر ارزشی بودن اساتید دانشگاه ها و استفاده از نیروهای انقلابی تاکید کرد.

امیریان گفت: در پایان این دیدار مقرر شد وزیر علوم در شهریورماه با تشکل‌های دانشجویی دیدار و گفتگو کند.



