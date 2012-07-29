  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

امیریان در گفتگو با مهر:

وزیر علوم خواستار تعریف نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها شد

وزیر علوم خواستار تعریف نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به اعضای دفتر تحکیم وحدت بر تعریف نشاط سیاسی در فعالیت دانشگاهی تاکید کرد.

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح جلسه شب گذشته این تشکل دانشجویی با وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت شب گذشته مهمان کامران دانشجو بودند و در این دیدار تعدادی از اعضای دفتر تحکیم طی سخنانی نظرات و دیدگاه های خود را درباره اسلامی کردن، نحوه فعالیت  سیاسی دانشگاه ها و جذب اساتید انقلابی و مواردی دیگر بیان کردند.

امیریان با اشاره به اینکه دانشجو در این جلسه بر استقلال تشکل های دانشجویی تاکید کرد، افزود: به گفته دانشجو تشکل‌ها باید استقلال خود را حفظ‌ کنند و قانع نشوند اما همواره به واقعیت‌ها توجه داشته باشند و براساس آنها مطالبه و حرکت کنند.

دبیر دفتر تحکیم وحدت همچنین افزود: وزیر علوم در خصوص فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها خطاب به اعضای دفتر تحیکم گفت  نشاط سیاسی باید در فعالیت دانشگاه‌ها تعریف شود.

این فعال دانشجویی ادامه داد: این عضو کابینه خطاب به دانشجویان بر ارزشی بودن اساتید دانشگاه ها و استفاده از نیروهای انقلابی تاکید کرد.

امیریان گفت: در پایان این دیدار مقرر شد وزیر علوم در شهریورماه  با تشکل‌های دانشجویی دیدار و گفتگو کند.


 

کد مطلب 1660699

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