به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا البرزی در جلسه کارگروه اشتغال بهشهر اظهار داشت: اراضی شیب دار بخش کوهستانی بهشهر دارای قابلیت های ویِِژه ای برای کشت انواع گیاهان سیاه ریشه و دارویی هستند که با برنامه ریزی کارگروه کشاورزی، به سمت ایجاد اشتغال پایدار هدایت می شوند.



وی با بیان اینکه در بخش کوهستانی و یانه سر بهشهر اراضی مستعدی برای توسعه بخش کشاورزی داریم که توجه چندانی به آن ها نمی شود افزود: ترویج کشاورزی در اراضی شیب دار بخش یانه سر با توجه به ظرفیت های موجود آغاز شده که نمونه هایی از آن را در پرورش گل محمدی و گل گاوزبان داریم.



البرزی گفت: برای افزایش ضریب ماندگاری جوانان در روستاها و برای داشتن روستایی بانشاط، به ایجاد فرصت های اشتغالزایی و حمایت از طرح های پایدار می اندیشیم.



رئیس کارگروه توسعه کشاورزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی بخش یانه سر، اظهار داشت: در آب و هوای مطبوع یانه سر، درختان سیاه ریشه، انواع هلو، گردو، گلابی همچنین گیاهان دارویی به خوبی رشد می کنند و صرفه اقتصادی قابل توجهی دارند.



آموزش سالانه دو هزار نفر در فنی و حرفه ای بهشهر

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهرگفت: سالانه دو هزار نفر در این مرکز آموزشهای مختلف فنی و حرفه ای می آموز.



علی مهدی پور افزود: این مرکز دارای 10 کارگاه آموزشی تراشکاری، برق صنعتی، برق خودرو، حوشکاری، کشاورزی، عمران، توپ دوزی، رایانه و... بوده و در بیش از 20 حرفه آموزشی ارائه آموزش می کند.



مهدی پور اضافه کرد: سه محور اصلی فنی و حرفه ای براساس آموزشهای پیشرفته مربیان، تجهیز کارگاهها به ابزار استاندارد و پیشرفته و جذب بیشتر کارآموزان است.

وی با تاکید برضرورت آگاه سازی خانواده ها و ضرورت بازنگری در ایجاد اشتغال در فرزندان خاطر نشان کرد: براساس آمار اکثر بیکاران جامعه فارغ التحصیل مراکز دانشگاهی اند، که اگر در این راستا دارای مهارت لازم باشند بسیاری از مشکلات ما رفع می شود.



به گفته مهدی پور در حال حاضر 20 درصد از کاراموزان مرکز فنی و حرفه ای بهشهر را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.