ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های تابستانی پیش بینی شده در بخش عبادی بیان کرد: همه فعالیت هایی که سبغه الهی و قصد خدمت به خلق خدا باشد عبادت است حتی اگر در تفریحات سالم هم قصد قربت کند عبادت محسوب می شود.



ارائه برنامه های عبادی برای ایام فراغت دانش آموزان

وی ادامه داد: به طور اخص فعالیت های قرآنی و روخوانی، روان خوانی و تفسیر و آشنایی با سیره معصومان از جمله امور مربوط به عبادت است که با تشکیل خیمه های معرفت با حضور روحانیون اعزامی و برگزاری جلسات و گفتمان های مهدوی و پاسخ به سوالات دینی دانش آموزان همه در حوزه آموزش های مربوط به بخش عبادی است.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد:‌ بخشی از فعالیت ها شامل برنامه های ورزشی است که بیش از 50 سالن ورزشی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.



حمزه ای اضافه کرد: با حضور دانش آموزان در کنار مربیان کارآزموده و متخصص در رشته های مختلف از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، شنا، کوهنوردی و دو میدانی و همچنین ورزش های رزمی آموزش های لازم به دانش آموزان داده می شود.



وی گفت: از دیگر برنامه های تابستانی که برای ایام فراغت دانش آموزان توسط آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است حضور دانش آموزان در اردوهای زیارتی و سیاحتی و گردشگری است.