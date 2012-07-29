تقریبا تمام رشته های پارالمپیکی را تجربه کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کادر فنی تیم تیراندازی بانوان اعزامی به بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن روز یکشنبه با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد.

ساره جوانمردی گفت: من چهار سال و نیم است که وارد رشته تیراندازی شده‌ام و سه سال و نیم است که درعضویت تیم ملی هستم. پیش از این تقریبا در تمامی رشته‌های پارالمپیکی کار کرده‌ام و حتی 6 سال والیبال نشسته کار می‌کردم اما در نهایت رشته تیراندازی را انتخاب کردم.

وی با اشاره به کسب موفقیت‌های گذشته گفت: سال 88 در رقابت‌های بین المللی اسپانیا به مدال نقره رسیدم. در جهانی ترکیه یک طلا و یک برنز کسب کردم و در پاراآسیایی گوانگجو و آیواز امارات به ترتیب مدال‌های نقره و طلا کسب کردم.

بانوی تیرانداز معلول ایران گفت: در مسابقات برون مرزی به شناخت خوبی از رقیبان خود که از چین، اوکراین و کره جنوبی هستند دست پیدا کرده‌ام. باید بگویم ما چیزی از این حریفان کم نداریم و می‌توانیم با آنها به رقابت بپردازیم.

عالیه محمودی، دیگر نماینده ایران در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن گفت: سه و نیم سال است که عضو تیم ملی تیراندازی معلولان هستم و در این مدت در رقابت‌های بین المللی اسپانیا به مدال طلا، جهانی ترکیه مدال طلا و برنز، آیواز امارات مدال نقره و پاراآسیایی گوانگجو مدال برنز کسب کرده‌ام.

وی افزود: وضعیت اردوها خوب بوده و امیدوارم بتوانم در لندن مقابل حریفان خود که از کشورهای چین، کرواسی، روسیه و کره هستند نتایج خوبی کسب کنم. من پیش از این علاقمند به رشته‌های پرتاب نیزه و دیسک بودم اما در مسابقه استانی به تیراندازی علاقمند شدم و می‌خواهم این رشته ورزشی را ادامه هم.