بوشهر رتبه اول کشور در جذب تسهیلات مشاغل خانگی کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد تحت پوشش و مددجویان است که از این طریق شرایط را برای خودکفایی این خانواده‌ها فراهم می سازد.

وی اضافه کرد: پنج هزار فرصت شغلی طی سال جاری برای مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر ایجاد خواهد شد که این فرصت‌های شغلی در قالب طرح‌های خود اشتغالی و مشاغل خانگی ایجاد می‌شوند و تسهیلات لازم به مددجویان اعطا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر به اقدامات صورت گرفته در این راستا طی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: با استفاده از منابع صندوق اشتغال کمیته امداد و اعتبارات قرض الحسنه، هفت هزار و 100طرح خوداشتغالی و مشاغل خانگی برای مددجویان تحت پوشش طی سال گذشته ایجاد شد.

وی به دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای خودکفایی مددجویان اشاره کرد و افزود: سال گذشته کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر در بخش جذب تسهیلات مشاغل خانگی در استان بوشهر و کشور رتبه نخست را کسب کرد.

محبی به طرح‌های مهم کمیته امداد در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و مجریان اشتغال و خودکفایی از جمله این برنامه‌ها است که حق بیمه آنها توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود و این افراد می‌توانند در آینده از خدمات مستمری بگیری بیمه بهره ببرند.

وی به افراد تحت پوشش این طرح اشاره کرد و بیان داشت: هم‌اکنون دو هزار و 300نفر از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال و خودکفایی در استان بوشهر تحت پوشش این طرح که بیمه انها پرداخت می‌شود و از مزایای ان بهره خواهند برد.