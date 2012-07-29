به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو باخبرنگاران در محل اداره کل شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اینکه دو نیروگاه بزرگ سمنان و شاهرود در قالب طرح ماندگار هستند، اظهار داشت: گاز رسانی به این دونیروگاه با اعتباری بالغ بر120 میلیارد ریال انجام می شود.

وی تصریح کرد: گاز رسانی به دو نیروگاه سمنان و شاهرود با اجرای چهار هزار و 250 متر شبکه گذاری فولادی صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان افزود: انجام این پروژه نقش مهمی در تولید انرژی مورد نیاز استان سمنان دارد.

جراحی با اشاره به اینکه با انجام این پروژه شهر بیارجمند نیز گازدار می شود، اظهار داشت: همچنین کارخانه سیمان در حال احداث این شهر به شبکه گاز شهری متصل خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه، گاز دار شدن کارخانه سیمان بیارجمند موجب ایجاد اشتغال پایدار و رونق این منطقه خواهد شد، تصریح کرد: با گازرسانی به شهر بیارجمند گام های بلندی در مسیر توسعه این منطقه محروم برداشته می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان به بهره مندی صد درصدی تمام شهرهای استان سمنان از گاز طبیعی اشاره کرد و افزود: با اتمام پروژه گازرسانی به شهر بیارجمند در قالب طرح های مهر ماندگار در بخش گازرسانی استان 100 درصد شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

جراحی گفت: با اتمام پروژه 100 میلیارد ریالی گاز رسانی به شهر بیارجمند شاهرود، استان سمنان به استانی سبز و فاقد هرگونه آلودگی زیست محیطی تبدیل خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: 64 روستای استان سمنان در دولت نهم وهفت روستای آن در دولت دهم از نعمت گاز برخوردار شدند.