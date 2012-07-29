دو نماینده مجلس ناظر در شورای عالی اداری انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی اداری در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار داشت و نمایندگان از مجموع 215 رای ماخوذه امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد را با 109 رای و اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان را با 77 رای به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی اداری انتخاب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو عضو قوه مقننه به عنوان ناظر در شورای عالی اداری را انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی اداری در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار داشت و نمایندگان از مجموع 215 رای ماخوذه امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد را با 109 رای و اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان را با 77 رای به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی اداری انتخاب کردند.
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