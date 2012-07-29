به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در راستای اهمیت و نقش پررنگ مسکن مهر در تأمین مسکن خانوارها به ویژه گروه‌های کم‌درآمد جامعه و آثار مثبت این پروژه بزرگ عمرانی در تنظیم بازار مسکن کشور، ‌نخستین همایش ملی مسکن مهر را همزمان با هفته جهانی اسکان بشر در 10 و 11 مهرماه سال جاری برگزار کند.

محورهای کلیدی این همایش شامل مسکن مهر، رویکردها، دستاوردها و راهکارها، نظام تأمین مالی، توسعه شهری و صنعتی‌سازی و مقررات ملی ساختمان است که در دو روز برگزاری مباحثی چون فرآیند شکل‌گیری مسکن مهر، روند اجرایی، چارچوب‌های حقوقی و قانونی، نقش طرح مسکن مهر در تحولات کلان اقتصادی و نقش سیستم بانکی در مدیریت نقدینگی طرح مسکن مهر مورد نقد و بررسی کارشناسان دولتی و خصوصی دست اندرکار این پروژه ملی قرار خواهد گرفت.

ارزیابی اقتصادی، کالبدی و اجتماعی طرح مسکن مهر در نظام برنامه‌ریزی شهری، بافت‌های فرسوده و شهرهای جدید همراه با ارائه تجربیات اجرایی مسکن مهر در کنار توسعه زیرساخت‌های شهری نیز از جمله اهداف برگزاری همایش مذکور است.

براساس توافقات صورت گرفته، مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور با شرکت در این همایش از امتیاز ارتقای پایه مهندسی برخوردار خواهند بود. برگزاری نمایشگاه تخصصی عملکرد و دستاوردهای صنایع و شرکت‌ها و حوزه‌های وابسته به بخش مسکن و برپایی کارگاه‌های تخصصی با حضور فعالان و متخصصان صنعت ساختمان از برنامه‌های جنبی همایش مذکور به شمار می‌رود.