فعالان طب مکمل از وزارت بهداشت مجوز کار می گیرند/ اعلام شرایط دریافت مجوز

دکتر رضا حشمت در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه طب مکمل به عنوان رویکردی جدید در درمان بیماریها، رفته رفته جایگاه خود را در میان مردم باز کرده است، گفت: ارائه خدماتی نظیر طب سوزنی، هومیوپاتی، ناتروپاتی، ماساژ درمانی، کایروپراکتیک، هیپنوتراپی، انرژی درمانی، گیاه درمانی، آیورودا و... طی سالهای اخیر از مباحث چالش برانگیز حوزه سلامت بوده و موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است.

وی در ادامه به سیاستهای وزارت بهداشت در این زمینه اشاره کرد و افزود: سیاستهای وزارت بهداشت نیز طی این سالها عمدتا بر محدود کردن و عدم تایید، و در برخی موارد نیز بر سکوت و نادیده انگاشتن این شاخه از خدمات سلامت استوار بوده و همین امر موجب بروز نابسامانی هایی در این حوزه و ماهیگیری عده ای سودجو از آب گل آلود شده که متاسفانه بروز چنین مشکلاتی بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.

حشمت با ابراز امیدواری از اینکه گویا وزارت بهداشت عزم خود را برای پایان دادن به این نابسامانی جزم کرده است، گفت: بر اساس بخشنامه اخیر وزارت بهداشت، پزشکان فعال در حوزه طب مکمل در صورت اثبات صلاحیت حرفه ای، قادر خواهند بود با دریافت مجوز قانونی از این وزارتخانه مشغول به کار شوند.

رئیس انجمن طب سوزنی ایران در توضیح بیشتر بخشنامه وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: طبق این بخشنامه پزشکانی که دوره های عالی طب مکمل را در دانشگاهها و موسسات معتبر خارجی یا داخلی مورد تایید وزارت بهداشت گذرانده و موفق به اخذ درجه دکترای تخصصی شده اند، می توانند پس از ارزشیابی مدرکشان توسط کمیته تخصصی فام (فرهنگ، آداب و میراث) و یا پس از قبولی در آزمون جامع آن رشته که توسط کمیته تخصصی فام مربوط به آن رشته و تحت نظارت وزارت بهداشت انجام می شود، به عنوان پزشک متخصص به فعالیت حرفه ای بپردازند.

وی اضافه کرد: همچنین پزشکانی که دوره های کوتاه مدت هر یک از رشته های طب مکمل را طی کرده اند می توانند پس از قبولی در آزمون کمیته تخصصی فام، بدون ذکر عنوان متخصص و با عنوان پزشک آن رشته فعالیت کنند.

حشمت در خصوص شرایط پزشکانی که دوره خاصی را نگذرانده ولی به واسطه مطالعات و تجربیات شخصی در طب سوزنی صاحبنظر محسوب می شوند، گفت: چنانچه پزشکان مورد نظر در این رشته دارای کتاب، ترجمه، سخنرانی و یا پژوهش باشند می توانند پس از تایید کمیته تخصصی فام، بدون ذکر عنوان متخصص و در محدوده های معین شده توسط وزارت بهداشت در رشته مربوطه فعالیت کنند.

به گفته رئیس انجمن طب سوزنی ایران صاحبان مدرک دکترای حرفه ای در رشته های ناتروپاتی، ND، کایروپراکتیک و... که مورد تایید مجامع بین المللی هستند نیز می توانند بعد از تایید در کمیته تخصصی فام به عنوان دکترای حرفه ای در این رشته به صورت مستقل مشغول به فعالیت شوند.

حشمت در ادامه یادآورد شد: افراد غیر پزشک که دوره های عالی طب مکمل را در دانشگاهها و موسسات معتبر خارجی یا داخلی مورد تایید وزارت بهداشت گذرانده اند، می توانند بعد از تایید مدرک توسط وزارتخانه و گذراندن واحدهای بالینی کافی با تایید کمیته تخصصی فام در محدوده های تعیین شده به صورت مستقل فعالیت کنند، در غیر این صورت باید در رشته مربوطه زیر نظر پزشک (به عنوان ناظر فنی) فعالیت کنند.

حشمت خاطر نشان کرد: بنا به بخشنامه وزارت بهداشت، پیراپزشکان و افراد غیرپزشک که دوره های کوتاه مدت مربوط به هر رشته را گذرانده اند پس از قبولی در آزمون جامع می توانند زیر نظر پزشک (به عنوان ناظر فنی) و در محدوده های تعیین شده توسط وزارت بهداشت به ارائه خدمات در این رشته بپردازند.