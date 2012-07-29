به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار در محل سالن اجتماعات هلال احمر این شهرستان گفت: اعتلای صنعت و کارآفرینی، صیانت از نهادهای صنعتی و تشویق سرمایه گذاران در راس برنامه های این مجمع باشد.

عبدالرضا کاتب گسترش روابط صنعتی و جذب فناوری مورد نیاز در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان را از دیگر اهداف مهم این انجمن در سطح شهرستان بر شمرد.

وی ارتباط صنعت گران با کانون های تصمیم گیری، برطرف کردن موانع تولید، آسان سازی ارتباطات و رفع مشکلات پیش روی صنعت گرمسار را لازمه پیشرفت این شهرستان عنوان کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود، صنعت را فرایندی نظام یافته دانست و گفت: اساسی ترین ویژگی صنعت کار گروهی است.

در این جلسه اساسنامه انجمن مدیران صنایع به تصویب مجمع رسید و اعضاء هیئت مدیره به تعداد 9 نفر انتخاب شدند.

طی این جلسه، شهرام پرویز به عنوان رئیس انجمن صنایع، عباس زندی نائب رئیس و کاوه زاده به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

در پایان جلسه مقرر شد دفتر انجمن صنایع به طور موقت فعالیت خود را در محل اداره صنعت، معدن و تجارت برای عضوگیری آغاز نماید.