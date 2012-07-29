سامانه خیرین آموزش عالی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد ساداتی نژاد افزود: این سامانه تمامی اطلاعات خیرین را در توسعه فضاهای آموزشی ثبت می کند.

وی هدف از تاسیس این سامانه را شناسایی و جمع آوری آماری اجمالی از تعداد خیرین آموزش عالی و اقدامات انجام شده و در دست انجام این افراد نیکوکار و میزان مشارکت های آنها ذکر کرد.

این مقام مسئول از برگزاری نخستین جشنواره خیرین آموزش عالی کشور خبر داد و یادآورشد: این جشنواره با حضور تمام خیرین آموزش عالی در هفتم اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

ساداتی نژاد حضور و مشارکت خیرین در آموزش عالی را نماد عرصه جهاد علمی دانست و خاطرنشان کرد: حضور این افراد نیکوکار در محیط علمی، مایه خیر و برکت دانشگاهها و انگیزه بیشتر دانشجویان به تحصیل و رونق علمی می شود.

دبیر کمیته خیرین وزارت علوم میزان کمکها و تعهدات خیرین در حوزه آموزش عالی در سال گذشته را 60 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: در سال گذشته با انجام مکاتباتی با تمام دانشگاههای کشور 17 پروژه خیرین به وزارت علوم معرفی شد که با مشارکت 50 درصدی وزارت علوم، در مجموع 120 میلیارد ریال برای پروژه های خیرین هزینه شد.