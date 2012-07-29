مصلحت مصر و خاورمیانه در ازسرگیری روابط با ایران است

"محمد عبدالخالق" از اعضای حزب التحریر مصر که از شخصیتهای حاضر در جریان پیروزی انقلاب مصر علیه رژیم حسنی مبارک بوده در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه نظرات خود در قبال آینده روابط ایران و مصر پرداخت.

حزب التحریر در نظر دارد نامه هایی را برای ریاست جمهوری و وزارت خارجه مصر ارسال کند که در آنها از سرگیری روابط با ایران به عنوان یک مطالبه جدی مطرح خواهد شد .

عبدالخالق که اخیرا سفری چند روزه به تهران داشته در پاسخ به این سوال که چشم انداز آینده روابط ایران و مصر را چگونه می بینید اظهار داشت: موضوع از سرگیری روابط میان ایران و مصر، مسئله ای بسیار مهم و حیاتی است.

وی تاکید کرد: روابط نزدیک تهران و قاهره می تواند در نهایت به سیطره آمریکایی صهیونیستی بر منطقه پایان دهد.

این شخصیت مصری در واکنش به گزارش برخی رسانه ها که از ممنوعیت ورود ایرانیان به مصر در مقابل ورود آزادانه اتباع اسرائیلی به این کشور خبر داده بودند، اظهار داشت: به طور حتم همه این شرایط تغییر می کند و موانع از میان برداشته می شود.

عبالخالق خاطر نشان کرد: ما از مدتی قبل در محافل فعالان مصری در این باره صحبت می کنیم و حزب التحریر در نظر دارد نامه هایی را برای ریاست جمهوری و وزارت خارجه مصر ارسال کند که در آنها از سرگیری روابط با ایران به عنوان یک مطالبه جدی مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه "محمد مرسی" رئیس جمهور کل اقشار ملت مصر و نه فقط اخوان المسلمین است، افزود: مصلحت مصر و خاورمیانه در از سرگیری روابط با ایران است.

عضو فعال حزب التحریر مصر با تاکید بر اینکه احزاب و اقشار مردم مصر بر از سرگیری روابط دو کشور پافشاری دارند، افزود: معتقدم در کمتر از یکسال آینده روابط دو کشور به حالت عادی باز می گردد.

خاطر نشان می شود محمد عبدالخالق فارغ التحصیل رشته مهندسی نفت در مقطع کارشناسی ارشد است و علاوه بر فعالیتهای سیاسی در وزارت نفت مصر مشغول به کار است. وی اخیرا ریاست هیئت مصری در سفر به ایران را بر عهده داشته است.