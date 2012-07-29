  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

در بیانیه ای صورت گرفت؛

واکنش شدید مالکی به قانون شکنی منطقه کردستان عراق

واکنش شدید مالکی به قانون شکنی منطقه کردستان عراق

نخست وزیر عراق در بیانیه ای مانع تراشی منطقه کردستان این کشور در برابر استقرار نیروهای ارتش و پلیس عراق در مرزهای مشترک با سوریه را نقض آشکار قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نوری المالکی در بیانیه ای اعلام کرد نزاع نیروهای پیشمرگ منطقه کردستان عراق و نیروهای عراقی و ممانعت اقلیم کردستان عراق از استقرار نیروهای ارتش در مرزهای مشترک با سوریه نقض قانون اساسی عراق به شمار می رود.

در این بیانیه آمده است : ورود نیروهای پیشمرگ(شبه نظامیان کُرد) به مرزهای استان نینوا و سیطره آنها بر ساختارهای اداری این استان و تهدید به استفاده از سلاح پدیده خطرناکی است که پیامدهای شومی به همراه دارد.

در ادامه بیانیه گفته شده است : تصمیم استقرار نیروهای ارتش و پلیس فدرال در مسافتی حدود 600 کیلومتر در مرزهای مشترک عراق و سوریه در راستای جلوگیری از تاثیرات منفی اوضاع سوریه بر عراق اتخاذ شده است و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار نخواهد داد.

در پایان بیانیه تاکید شده است: اعتراض اقلیم کردستان عراق به حضور نیروهای ارتش و پلیس در مرزهای مشترک با سوریه خارج از محدوده اختیارات اقلیم و نقض آشکار قوانین و تدابیر امنیتی محسوب می شود.

کد مطلب 1660720

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