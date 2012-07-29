واکنش شدید مالکی به قانون شکنی منطقه کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نوری المالکی در بیانیه ای اعلام کرد نزاع نیروهای پیشمرگ منطقه کردستان عراق و نیروهای عراقی و ممانعت اقلیم کردستان عراق از استقرار نیروهای ارتش در مرزهای مشترک با سوریه نقض قانون اساسی عراق به شمار می رود.

در این بیانیه آمده است : ورود نیروهای پیشمرگ(شبه نظامیان کُرد) به مرزهای استان نینوا و سیطره آنها بر ساختارهای اداری این استان و تهدید به استفاده از سلاح پدیده خطرناکی است که پیامدهای شومی به همراه دارد.

در ادامه بیانیه گفته شده است : تصمیم استقرار نیروهای ارتش و پلیس فدرال در مسافتی حدود 600 کیلومتر در مرزهای مشترک عراق و سوریه در راستای جلوگیری از تاثیرات منفی اوضاع سوریه بر عراق اتخاذ شده است و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار نخواهد داد.

در پایان بیانیه تاکید شده است: اعتراض اقلیم کردستان عراق به حضور نیروهای ارتش و پلیس در مرزهای مشترک با سوریه خارج از محدوده اختیارات اقلیم و نقض آشکار قوانین و تدابیر امنیتی محسوب می شود.