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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

راشاد:

سیل 17 میلیارد تومان به روستاهای شهرستان زنجان خسارت وارد کرد

سیل 17 میلیارد تومان به روستاهای شهرستان زنجان خسارت وارد کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زنجان گفت: عمده خسارت سیل هفته گذشته در شهرستان زنجان بوده و در این راستا 17 میلیارد تومان به روستاهای شهرستان زنجان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران افزود: به دلیل سیلی که در شهرستان زنجان رخ داده است 30 تا 70 درصد روستاهای شهرستان زنجان خسارت دیده است .

وی ادامه داد: 20 واحد مسکونی کاملا تخریب شده است.

فرماندار زنجان گفت: در بخش راه دومیلیون تومان، آب شرب 50 میلیون،برق 50 میلیون تومان ومسکن 50 میلیون تومان خسارت وارده به روستاهای شهرستان زنجان بوده است.

راشاد تاکید کرد: عمده خسارت به روستای ملک باغی از روستاهای شهرستان زنجان بوده که در این راستا احتمال جابجایی روستا وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در راستای سیلی که رخ داده است بیشترین خسارت به واحدهای کشاورزی وارد شده است .
 

کد مطلب 1660725

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