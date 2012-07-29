سیل 17 میلیارد تومان به روستاهای شهرستان زنجان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران افزود: به دلیل سیلی که در شهرستان زنجان رخ داده است 30 تا 70 درصد روستاهای شهرستان زنجان خسارت دیده است .

وی ادامه داد: 20 واحد مسکونی کاملا تخریب شده است.

فرماندار زنجان گفت: در بخش راه دومیلیون تومان، آب شرب 50 میلیون،برق 50 میلیون تومان ومسکن 50 میلیون تومان خسارت وارده به روستاهای شهرستان زنجان بوده است.

راشاد تاکید کرد: عمده خسارت به روستای ملک باغی از روستاهای شهرستان زنجان بوده که در این راستا احتمال جابجایی روستا وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در راستای سیلی که رخ داده است بیشترین خسارت به واحدهای کشاورزی وارد شده است .

