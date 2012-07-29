اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون منصوب شدند/ حضور مرادی و فنایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، طی احکامی جداگانه از سوی علی کفاشیان مسعود مرادی، سیدرضا غیاثی، اسماعیل صفیری و محمد فنایی به عنوان اعضا کمیته داوران منصوب شدند.
در متن این حکمها آمده است:
با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مصوبه هیات رئیسه فدراسیون و براساس ماده 44 اساسنامه و به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش سایر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقای بیش از پیش فدراسیون در سطوح داوری باشیم. موفقیت و بهروزی روزافزنتان را در انجام وظایف مهمی که برعهده دارید، از خداوند منان مسئلت داریم.
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