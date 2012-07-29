آموزش حرفه و فنون کاربردی به اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت در شهریار

رامبد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود تعداد زیادی از اتباع بیگانه در پایتخت که به دلیل ناتوانی در تهیه مسکن و ... به شهرهای اطراف از جمله شهریار، مهاجرت می کنند، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شهریار اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی ویژه اتباع بیگانه کرده است.

وی بر لزوم قانونی بودن اقامت اتباع بیگانه در کشور تاکید کرد و گفت: اتباع بیگانه ای که دارای مجوز اقامت هستند، می توانند در این کلاسها شرکت کنند و به یادگیری حرفه های کاربردی بپردازند.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهریار، دوره کامپیوتری ICDL به اتباع بیگانه دارای مجوز، آموزش داده می شود و برنامه ریزی ها بر آن است که پس از اتمام این دوره، کلاسهای آموزش خیاطی، تعمیرات موبایل و.... نیز برای آنها برگزار شود.