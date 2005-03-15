بيمه اجتماعي رايگان زنان سرپرست خانوار // سالانه 10 درصد زنان سرپرست خانوار بيمه مي شوند

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در اين باره در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند تحت پوشش سازمان بهزيستي به طوررايگان انجام مي شود .

دكتر سيد حسن علم الهدايي به ضرورت بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار به عنوان يك اولويت اساسي اشاره و تاكيد كرد : زنان سرپرست خانواده نسبت به زنان غير سرپرست استرس بيشتري را در زندگي تجربه كرده و در مقابل از كيفيت زندگي پايين تري برخوردار هستند ، بنابراين اجراي طرح هايي نظير بيمه به خصوص در مورد اين زنان به عنوان يك پشتوانه مالي در زندگي آينده شان محسوب مي شود كه در اين راستا طي امسال حدود 15 هزار نفر از زنان خانه دار كشور تحت پوشش بيمه اجتماعي زنان قرار گرفتند كه تقريبا 10 درصد آنها زنان سرپرست خانوار بوده اند.

وي با تاكيد بر اينكه تلاش مي كنيم تا اين روند را در سال آينده نيز ادامه داده و در اين زمينه در صورت تخصيص اعتبار بيشتر ، سهم بيشتري را به زنان سرپرست خانوار اختصاص دهيم ، اظهار داشت : در وضعيت عادي زنان خانه دار با پرداخت سالانه 60 هزار تومان كه 5 هزار تومان آن توسط زنان خانه دار و 5 هزار تومان نيز توسط بهزيستي به صورت ماهانه و طي مدت 20 سال به بانك واريز مي شود و پس از 20 سال زنان مي توانند مانند ساير بازنشستگان مشاغل دولتي از مزاياي مستمري بازنشستگي برخوردار شوند .

تهران بيشترين زنان سرپرست خانوار را در خود جاي داده است

علم الهدايي با بيان اينكه در حال حاضر يك ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار كه سرپرستي بيش از 6 ميليون نفر افراد تحت تكفل خود را در كشور بر عهده دارند ، شرايط سختي را براي گذران زندگي خود تجربه مي كنند ، تاكيد كرد : در حال حاضر حدود 130 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند در حاليكه چندين برابر اين مقدار به دليل كمبود اعتبار هنوز نتوانسته اند از خدمات حمايتي اين سازمان برخوردار شوند و اين در حالي است كه عدم تخصيص بودجه كافي در هر سال پرداخت مستمري افراد تحت پوشش را با مشكل مواجه مي كند بلكه اين مقدار اندك نيز در مقايسه با نرخ رشد تورم بسيار ناچيز بوده و فقط بخش كوچكي از مشكلات اين خانواده ها را رفع مي كند .

وي تشكيل گروههاي هميار روستايي و شهري در سالهاي اخير را راهكار مناسبي در جهت كمك به توانمند سازي زنان سرپرست خانوار دانست و تاكيد كرد : اگرچه به عنوان يك نهاد حمايتي براي افزايش مستمري زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود تلاش مي كنيم اما توانمند سازي و خود اتكايي اين خانواده ها بر هر امر ديگري مقدم تر است چراكه در صورت توانمند سازي و اشتغالزايي تدريجي اين زنان مي توان افراد نيازمند جديدتري از گروههاي هدف را تحت پوشش قرار داد .