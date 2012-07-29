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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

تصادف خونین نیسان با تراکتور و پژو/ ترافیک روان در جاده‌ها

تصادف خونین نیسان با تراکتور و پژو/ ترافیک روان در جاده‌ها

معاون عملیات پلیس راه کشور گفت: براثر دو تصادف خونین نیسان با پژو و تراکتور 6 نفر کشته شدند.

 سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر روز گذشته ماموران پلیس راه خراسان شمالی در جریان تصادف مرگباری در یکی از جاده های فرعی این استان قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد دو دستگاه تراکتور و نیسان به علت بی احتیاطی و انحراف به چپ با یکدیگر برخورد کرده که بر اثر آن سه نفر کشته و دو نفر نیز زخمی شده اند.

وی ادامه داد: انحراف به چپ هر دو دستگاه و سرعت غیرمجاز علت این حادثه اعلام شده است.

به گفته معاون عملیات پلیس راه کشور، حادثه دیگری در جاده اهر رخ داد که در آن براثر انحراف به چپ پژو سه نفر در تصادف پژو و نیسان جان خود را از دست داده و دو نفر نیز مجروح شدند.

اسفندیاری با اشاره به ترافیک روان در جاده های کشور گفت: هم اکنون ترافیک در تمامی جاده های کشور روان بوده و رفت و آمد در آنها جریان دارد. البته با توجه به خلوتی جاده ها در ماه مبارک رمضان از رانندگان می خواهیم قوانین و مقررات را رعایت کنند.
 

کد مطلب 1660734

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