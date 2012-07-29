طرح آموزش قرائت صحیح قرآن در دامغان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربابه عوض آبادیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجراء طرح آموزش قرائت قرآن در سطح شهرستان دامغان، افزود: کلاسهای آموزش قرائت صحیح قرآن و نماز و آموزش قرآن پیش دبستانی از پانزدهم تیر ماه آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این کلاسها در قالب طرح آموزش قرائت صحیح قرآن و نماز از ردیف 115 (نیم درصدی قرآن) قانون بودجه کشور بوده که در سطح شهر و روستاهای دامغان در 17 کلاس و 400 شرکت کننده برگزار می شود.

عوض آبادیان تصریح کرد: از این تعداد کلاسها 2 کلاس ویژه باشگاه فرهنگی جوان (دانش آموزان نخبه) است.

کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان هدف از اجراء این طرح را ترویج و اشاعه فرهنگ نماز، قرآن، ایجاد انگیزه و جذب جوانان و نوجوانان به کلاسهای قرآن دانست.