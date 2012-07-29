آتش نشانی همدان پایان کار 435 ساختمان را تایید کرد

آتشپاد دوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت پس از بررسی ایمنی ساختمان ها، برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده است.

عسگری مجموع عملیاتهای چهار ماه سالجاری را 756 مورد عنوان کرد و گفت : از این تعداد 479مورد آن مربوط به اطفا حریق و277 مورد مربوط به امداد و نجات بوده است.

رضا عسگری هزینه‌های مواد مصرفی برای سازمان را در این مدت 263میلیون و 289هزار ریال عنوان کرد و با اشاره به وقوع انواع حوادث مختلف در عملیاتهای امداد و نجات افزود: تعداد حادثه در اثر تصادف در این مدت 36 مورد، مهار حیوانات 69 مورد، نجات حیوانات 34 مورد، گیرکردن انگشتری یا واشر در انگشت 29 مورد و آبگرفتگی دو مورد بوده است.

عسگری اضافه کرد: محبوس شدن در اتاق 35 مورد و در آسانسور 31 مورد بوده و همچنین سه مورد نشت گاز، سقوط در چاه شش مورد، ریزش آوار هشت مورد، ترکیدگی لوله و نشت آب سه مورد، سقوط از ارتفاع سه مورد و کشف جسد چهار مورد بوده است.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان در خصوص عملیات اطفای حریق در این چهار ماه نیز عنوان کرد: تعداد 58 مورد عملیات اطفا حریق در اماکن مسکونی، 26 مورد در اماکن فرهنگی و مذهبی و هفت مورد در کاربری ورزشی رخ داده است.

وی گفت: همچنین در اماکن تجاری 22 مورد، اداری 13 مورد، صنعتی 22 مورد، آموزشی 12 مورد، فضای سبز 19 مورد، زمین بایر 120 مورد، وسیله نقلیه 73مورد، احتیاط 50مورد و سایر موارد نیز 46 مورد گزارش شده است.

عسگری در ادامه با اشاره به تعداد فوتی و مصدومان حوادث دراین مدت افزود: از ابتدای سال تاکنون در عملیات اطفا حریق دو مورد فوت و تعداد 23نفر مصدوم و مجروح شده اند.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان افزود: در بخش امداد و نجات نیز 14مورد فوتی و 49 مورد مجروح گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع عملیات چهار ماه سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی سازمان را در داشتن شهری ایمن یاری کنند.