تصویر محل رقابتهای المپیک را از فضا ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر با استفاده از دوربین شعاع سنج مادون قرمز مرئی (VIIRS) گرفته شده که نسبت به نوری که از سطح زمین منتشر می شود حساستر از سایر سیستمهای تصویربرداری است.

درحالی که قرار است قسمت اعظم رویدادهای المپیک 2012 در لندن برگزار شود، چندین شهر بزرگ و کوچک دیگر در اطراف لندن نیز میزبان برخی رویدادهای ورزشی خوهند بود که در آن میان می توان به قایقرانی در لی ولی وایت واتر سنتر، قایقرانی با قایق بادبانی در ویموث و پورتلند، قایقرانی و پاروزنی در اتون درنی و دوچرخه سواری و دوچرخه سواری کوهستان در هادلی فارم اشاره کرد.

نورهای لندن از فضا که توسط ماهواره Suomi NPP گرفته شده است

اکثر دوربینهای ماهواره محور نیازمند نور روز برای انعکاس سطح زمین هستند تا تصویر در دوربین تشکیل شود، یا به جای آن باید بر آشکارسازی حرارتی چون توده های ابری اتکا کنند، اما دوربین شعاع سنج مادون قرمزی مرئی (VIIRS) از این قاعده مستثنی است.

براساس اعلام رصدخانه زمین ناسا، این دوربین می تواند شعاعهای کم نور و نور هایی که 100 هزار بار ضعیف تر از حسگرهای مرئی نور است را نیز تشخیص دهد.

این ویژگیهای دوربین رصدخانه زمین ناسا با هدف گرفتن اطلاعات جزئی درباره ابرها، برف، تشکیل یخها در ساعات شب است.

پیش از سال 1973، این تصاویر نظامی محسوب می شدند اما از آن زمان تاکنون سازمان ملی اقیانوسی و اتمسفری آمریکا از این تصاویر برای بررسی جمعیت، تغییرات شهرنشینی در سیاره زمین استفاده کرده است و از طریق آن می توان روشناییهای الکتریکی و خاموشی ها و قطعی برق در یک منطقه را نیز تشخیص داد.

این تصویر نورها در دریای ایرلند، کانال انگلیس و دریای شمال را نشان می دهد که ترکیبی از قایقهای ماهیگیری و آتش سکوهای نفتی و گازی نزدیک به ساحل هستند