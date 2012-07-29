شنا باید رایگان شود تا رنگ سکو را ببینیم/ کار ایزدیار دشوار است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کادر فنی تیم ملی شنای معلولان روز چهارشنبه با حضور سرمربی و تنها نماینده ایران در این بازیها با حضور نمایندگان رسانهها در محل فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان برگزار شد.
محمدحسین اقبالی گفت: من پیش از این در دهه هفتاد سرمربی تیم شنای سالمها هم بودهام و باید بگویم اولین مدال تاریخ شنای ایران هم در سال 74 در کلمبوی سریلانکا به دست آمد. رنگ مدال کسب شده در آن دوره از مسابقات برنز بود. ما امروز اگر در شنای سالمها دچار چنین مشکلاتی هستیم برای این است که مسئولان ورزش کشور در رشتههای پایه و به خصوص رشته شنا به صورت رایگان کار نکردهاند. در صورت رایگان بودن است که میتوانیم روی سکو برویم، چراکه این هزینهها باعث میشود مردم نتوانند فرزندان خود را به فعالیت در این رشتهها ترغیب کنند.
رئیس انجمن شنای معلولان در ادامه در خصوص وضعیت شاهین ایزدیار، تنها نماینده شنای پارالمپیک ایران افزود: ما با حمایتهای قاطع فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان در حال حاضر توانستهایم مقامهای خوبی را در سطح آسیا و جهان کسب کنیم. از سال 80 اقدام به استعدادیابی کردهایم و دو سال هم هست که رقابتهای لیگ شنای معلولان را برگزار میکنیم.
اقبالی گفت: نخستین مدالهای ما که شامل سه نقره و یک برنز بود را در رقابتهای فسپیک مالزی کسب کردیم. پس از آن در جوانان جهان و پاراآسیایی ژاپن نتایج خوبی کسب کردیم. در پاراآسیایی گوانگجو 6 شناگر را به رقابتها اعزام کردیم که حاصل آن دو مدال طلا، یک نقره و چهار برنز بود. در آن رقابتها بود که شاهین ایزدیار با 6 مدال ستاره آسیا شد. در گوانگجو ایزدیار در مواد 100 و 50 متر با حضور شناگرانی از چین، کره و ژاپن ضمن شکستن رکورد، به عنوان قهرمانی رسید.
سرمربی تیم شنای معلولان گفت: کلاس شاهین S10 است و این نزدیک ترین کلاس به سالمها محسوب میشود. شناگران این کلاس، 100 متر را در 50 ثانیه میروند در حالیکه شناگران سالم ما همین مسافت را در 51 ثانیه میروند. کار شاهین در رقابتهای پارالمپیک سخت است و چنانچه شاهین بتواند به جمع هشت شناگر پایانی راه پیدا کند از نظر من معجزه است.
محمدحسین اقبالی در پایان گفت: شنا رشته سختی است و کار و مداومت بسیاری میخواهد. شاهین روزانه 9 کیلومتر شنا میکند در حالیکه قهرمانان بزرگ دنیا روزانه 18 کیلومتر شنا می کنند تا بتوانند با توسل به صدم های ثانیه، به مدال دست پیدا کنند. شاهین در این بازیها در مواد 100 متر قورباغه و آزاد، 50 متر آزاد و 200 متر مختلط انفرادی به رقابت با حریفان خود میپردازد. ما در لندن با یک شناگر حضور پیدا میکنیم اما در نظر داریم در پارالمپیک 2016 ریودوژانیرو حداقل چهار سهمیه کسب کنیم.
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