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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

آیت‌ الله ممدوحی:

شاخصه مهم شخصیت شیخ اشراق شجاعت کم نظیر اوست

شاخصه مهم شخصیت شیخ اشراق شجاعت کم نظیر اوست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: سهروردی در بیان حقایق هوشیار بود و بدون ترس سخن می گفت، او عقل را تنها مرجع نمی دانست بلکه معتقد بود ریاضت هم در این راه موثر است.

آیت‌ الله حسن ممدوحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ شهاب‌ الدین سهروردی اظهار داشت: شخصیت شیخ معنوی بود، حالات الهیات و معنویات بسیاری داشت و اعتقاد او این بود بسیاری از حقایق از طریق تزکیه نفس کشف می‌شود.

ممدوحی ادامه داد: شیخ شهاب الدین سهروردی اهل دهکده سهرورد از قیدار زنجان بود که جزو فلاسفه بزرگ اسلام شد.

وی تصریح کرد: شیخ بزرگ در بیان حقایق در برابر دیگران با هوشیاری سخن می‌گفت و بدون ترس از حقایق هستی صحبت می‌کرد. سهروردی کسی بود که مکتب فلسفی اشراق را به وجود آورد که به معنای درخشندگی و برآمدن آفتاب است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شیخ اشراق عقل را تنها مرجع شناخت نمی‌دانست بلکه کشف حقایق هستی را با عبادت، ریاضت و تفکر زیاد می‌دانست.

ممدوحی اضافه کرد: بسیاری از حقایق اسلام به طور الهام به شیخ اشراق تلقین شده است.

وی افزود: سهروردی، فلسفه اشراق را با تسویه نفس و صفای دل کسب ‌کرد.

وی شیخ اشراق را فیلسوفی معرفی کرد که نظرات او در جا‌معه اسلامی طنین‌انداز بود و بزرگان بسیاری مانند خواجه نصیر را تربیت کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: فلسفه اشراق تا زمان به روی کار آمدن فلسفه متعالی بسیار مطرح بوده است.

کد مطلب 1660760

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