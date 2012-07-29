شاخصه مهم شخصیت شیخ اشراق شجاعت کم نظیر اوست

آیت‌ الله حسن ممدوحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز بزرگداشت شیخ شهاب‌ الدین سهروردی اظهار داشت: شخصیت شیخ معنوی بود، حالات الهیات و معنویات بسیاری داشت و اعتقاد او این بود بسیاری از حقایق از طریق تزکیه نفس کشف می‌شود.

ممدوحی ادامه داد: شیخ شهاب الدین سهروردی اهل دهکده سهرورد از قیدار زنجان بود که جزو فلاسفه بزرگ اسلام شد.

وی تصریح کرد: شیخ بزرگ در بیان حقایق در برابر دیگران با هوشیاری سخن می‌گفت و بدون ترس از حقایق هستی صحبت می‌کرد. سهروردی کسی بود که مکتب فلسفی اشراق را به وجود آورد که به معنای درخشندگی و برآمدن آفتاب است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شیخ اشراق عقل را تنها مرجع شناخت نمی‌دانست بلکه کشف حقایق هستی را با عبادت، ریاضت و تفکر زیاد می‌دانست.

ممدوحی اضافه کرد: بسیاری از حقایق اسلام به طور الهام به شیخ اشراق تلقین شده است.

وی افزود: سهروردی، فلسفه اشراق را با تسویه نفس و صفای دل کسب ‌کرد.

وی شیخ اشراق را فیلسوفی معرفی کرد که نظرات او در جا‌معه اسلامی طنین‌انداز بود و بزرگان بسیاری مانند خواجه نصیر را تربیت کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان گفت: فلسفه اشراق تا زمان به روی کار آمدن فلسفه متعالی بسیار مطرح بوده است.