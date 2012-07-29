به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس بلفکه با بیان این مطلب اظهار داشت : در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت زنی با نام "نوشین " در منزل خود در زمینه فالگیری و رمالی موضوع در دستور کار مأمورن این فرماندهی قرار گرفت.

ماموران در حال انجام تحقیقات بودند که یک زن باارائه شکایتی عنوان داشته که مورد اغفال این زن رمال قرار گرفته و مدتی است که مبالغی را به وی داده ولی تا امروز هیچ اثری در زندگیش از این بابت مشاهده نشده است.

وی عنوان داشت: با شکایت این زن و اظهاراتش ماموران با هماهنگی مقام قضایی با همکاری پلیس زن طی عملیاتی غافلگیرانه وارد منزل او شده و ضمن دستگیری متهم تعداد زیادی وسایل مخصوص رمالی به همراه تعداد کتاب دعا و طلسم را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ بلفکه با بیان اینکه این زن توانسته بود با سوء استفاده از سادگی زنان دیگر ثروت خوبی بدست آورد اظهار داشت: متهم در بازجویی های خود درآمد ماهیانه خود از این کار را بیش از دو میلیون تومان عنوان داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در پایان خاطر نشان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و سپس با قرار صادره روانه زندان شد.



