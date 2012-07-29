جشنواره طنز مکتوب به تعریف درستی از طنز ایرانی اسلامی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کتابدار نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز با بیان این مطلب افزود: تا جایی که من دیدم در میان آثاری که به این جشنواره طنز مکتوب ارسال شده، اثری که فاقد اصول اخلاقی باشد، کمتر دیده می‌شود.

این پژوهشگر و نویسنده، در خصوص سطح کیفی آثار ارائه شده به جشنواره گفت: مقالات را در 2 شکل خیلی خوب و ضعیف دیدم و آثار بینابین این دو سطح کمتر به چشم می‌خورد.

وی به موضوعات مورد تحقیق در این جشنواره اشاره کرد و افزود: سطح کیفی اغلب آثار شرکت کنندگان نسبتا خوب بود و مقالاتی درباره شخصیت‌های تاثیرگذار بر ادبیات طنز، گونه‌های مختلف طنز و آثار طنزپردازان بنام و ... ارائه داده بودند.

کتابدار درباره معیارهای بررسی آثار گفت: نگارش و درست نویسی، روانی کار، تحلیل با تکیه بر منابع و ماخذ قابل اعتنا و معتبر، قدرت تحلیل و تحقیق، نوع ارتباط برقرار شده بین تحلیل شخص پژوهشگر و منابع ذکر شده از جمله عواملی بود که مورد توجه بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگاه سلیقه شخصی در داوری ابراز داشت: آنچه مسلم است در هر کار هنری سلیقه دخیل است. اما هیات انتخاب بر اساس قواعد و اصولی به بررسی آثار می‌پردازند که باعث می‌شود در انتخاب آثار برجسته و شاخص اتفاق نظر وجود داشته باشد و تنها در مورد آثار متوسط سلیقه شخصی مطرح شود.

این محقق در پایان به ارائه پیشنهاداتی برای پربارتر کردن این جشنواره پرداخت و افزود: بررسی و ویرایش کارهای تحقیقی و تحلیلی شرکت کنندگان در این جشنواره و انتشار این آثار همچنین برگزاری فراگیر کارگاه‌های آموزشی مبانی طنز، ابزار و اسرار طنزپردازی در استان‌ها می‌تواند به خلق آثار با محتوا و هماهنگ با تعریف صحیح طنز به معنای واقعی خود کمک شایانی کند.