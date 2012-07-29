  1. فرهنگ و ادب
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

اکبر کتابدار:

جشنواره طنز مکتوب به تعریف درستی از طنز ایرانی اسلامی رسیده است

جشنواره طنز مکتوب به تعریف درستی از طنز ایرانی اسلامی رسیده است

یکی از اعضای هیات انتخاب هفتمین جشنواره طنز مکتوب در بخش مقاله گفت: شرکت‌کنندگان این جشنواره به سیاست‌ها و اصول اخلاقی که برگزارکنندگان این جشنواره به آنها قائل هستند، آگاهی دارند و به تعریف درستی از طنز ایرانی ـ اسلامی رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کتابدار نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز با بیان این مطلب افزود: تا جایی که من دیدم در میان آثاری که به این جشنواره طنز مکتوب ارسال شده، اثری که فاقد اصول اخلاقی باشد، کمتر دیده می‌شود.

این پژوهشگر و نویسنده، در خصوص سطح کیفی آثار ارائه شده به جشنواره گفت: مقالات را در 2 شکل خیلی خوب و ضعیف دیدم و آثار بینابین این دو سطح کمتر به چشم می‌خورد.

وی به موضوعات مورد تحقیق در این جشنواره اشاره کرد و افزود: سطح کیفی اغلب آثار شرکت کنندگان نسبتا خوب بود و مقالاتی درباره شخصیت‌های تاثیرگذار بر ادبیات طنز، گونه‌های مختلف طنز و آثار طنزپردازان بنام و ... ارائه داده بودند.

کتابدار درباره معیارهای بررسی آثار گفت: نگارش و درست نویسی، روانی کار، تحلیل با تکیه بر منابع و ماخذ قابل اعتنا و معتبر، قدرت تحلیل و تحقیق، نوع ارتباط برقرار شده بین تحلیل شخص پژوهشگر و منابع ذکر شده از جمله عواملی بود که مورد توجه بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگاه سلیقه شخصی در داوری ابراز داشت: آنچه مسلم است در هر کار هنری سلیقه دخیل است. اما هیات انتخاب بر اساس قواعد و اصولی به بررسی آثار می‌پردازند که باعث می‌شود در انتخاب آثار برجسته و شاخص اتفاق نظر وجود داشته باشد و تنها در مورد آثار متوسط سلیقه شخصی مطرح شود.

این محقق در پایان به ارائه پیشنهاداتی برای پربارتر کردن این جشنواره پرداخت و افزود: بررسی و ویرایش کارهای تحقیقی و تحلیلی شرکت کنندگان در این جشنواره و انتشار این آثار همچنین برگزاری فراگیر کارگاه‌های آموزشی مبانی طنز، ابزار و اسرار طنزپردازی در استان‌ها می‌تواند به خلق آثار با محتوا و هماهنگ با تعریف صحیح طنز به معنای واقعی خود کمک شایانی کند.

کد مطلب 1660770

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