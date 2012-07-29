به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که دیدارهای روز نخست از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر را قضاوت میکنند، به شرح زیر اعلام شد:
* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: حسن اکرمی، کمکها: رضا سخندان و بهرام کیانی، داور چهارم: موعود بنیادیفر
ناظر داوری: غلام سلیمانی
* گهر زاگرس دورود - پرسپولیس، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: تورج حقوردی، کمکها: داود رفعتی و سجاد طوری، داور چهارم: بابک وسیلهبر
ناظر داوری: نوید مظفری
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