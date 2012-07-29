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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

شهردار صحنه مطرح کرد:

20 پروژه عمرانی در شهر صحنه پیگیری می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: شهردار صحنه از پیگیری بیش از 20 پروژه در شهر صحنه خبر داد.

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرآیند احداث  20 پروژه عمرانی در سال 1390 در این شهرآغاز شد که احداث پارک کوثر با اعتبار 50 میلیون تومان از جمله آن هاست.

مرادی ادامه داد: پارک فرهنگیان نیز از دیگر پروژه های شهر صحنه است.

وی اظهار داشت: آسفالت شهرک امام رضا (ع) و امام خمینی (ره)، مزارشهدا و برخی خیابان ها که در سال گذشته تامین اعتبار شده اند نیز به اتمام رسیده است.

شهردار صحنه، زیبا سازی حاشیه رودخانه دربند، نرده گذاری، ایجاد آبنما و احداث سرویس بهداشتی در آرامستان و سراب دربند را به عنوان دیگرپروژه های عمرانی شهرستان صحنه نام برد.

وی افزود: بزرگ ترین پروژه شهر صحنه، مرکز خرید واقع در مرکز شهر است که  این پروژه تجاری با اعتبار سه ملیارد تومان در حال ساخت است.

وی بیان داشت: شهرداری صحنه درآمدی از خود ندارد و محل تامین اعتبارات شهرداری از بودجه ای است که از طرف استان در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

وی همچنین از پیگیری  پروژ های  آسفالت خیابان ها و جدول گذاری معابر در سال جاری خبر داد.

مرادی افزود: در سال 91 بودجه ای غیر از بودجه پروژه های جاری به دست ما نرسیده و در صورت تصویب بودجه استانی سال 91 و تامین اعتبار، طرح توسعه سراب دربند شهرستان صحنه در الویت قرار دارد.

کد مطلب 1660773

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