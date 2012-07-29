باغداران نقش اساسی و کلیدی در رشد اقتصادی باغستان سنتی قزوین دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحمانی در این باره اظهارداشت: عمده ‌ترین دلایل مشکلات اقتصادی باغستان سنتی قزوین، عدم همکاری باغداران در توسعه راه ‌های مواصلاتی و نظام مدیریتی باغستان است.

وی یادآورشد: در حال حاضر نظام مدیریتی باغستان به دلایل متعدد به قطعات مختلفی تقسیم شده است و صاحبان کل این قطعات تمایلی به نگهداری از آنها ندارند و همین امر موجب شده تا این قطعات تجمیع شود و به صورت مطلوب مورد رسیدگی قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به مدیریت باغستان سنتی قزوین در گذشته افزود: باغداران کارهای باغداری را انجام می ‌دادند و هزینه این خدمات بین صاحبان باغستان تقسیم می ‌شد و همین امر موجب مدیریت یکپارچه این مکان می ‌شد که در حال حاضر این افراد سالمند بوده و توان انجام چنین کاری را ندارند و همین امر مانع از رسیدگی به نحو مطلوب این مکان در راستای سوددهی اقتصادی شده است.

وی عدم توسعه راه‌ های ارتباطی را یکی دیگر از دلایل اساسی و عمده عدم سوددهی اقتصادی باغستان سنتی قزوین

ذکر و تصریح کرد: توسعه این موضوع موجب حمل و نقل بهتر محصولات با صرف کمترین زمان و هزینه می شود که در حال حاضر این راه‌های مواصلاتی بیش تر راه ‌های باریک است.

رحمانی گسترش راه‌ های ارتباطی را منوط به اجازه باغداران دانست و افزود: برای ایجاد راه‌های شوسه و خاکی مناسب ضرورت کسب اجازه از سوی آنها برای استفاده از حریم باغستان از نیم تا 1.5 متر وجود دارد که تاکنون زمینه این تعامل دو سویه از سوی آنها به منظور اجرای این طرح فقط در هفت نقطه صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به برداشت بی ‌رویه شن و ماسه از کف رودخانه ‌های متصل به باغستان سنتی عنوان کرد: این امر باعث فاصله سطح رودخانه از سطح باغستان شده و منجر به ایجاد هزینه ‌هایی برای نصب بند و سردهنه برای جمع شدن آب به منظور آبیاری می ‌شود و همین موضوع نیز سود صاحبان این مکان را تحت تأثیر قرار داده چرا که با توجه به تازه تأسیس بودن این سازمان جانمایی بند و سردهنه در همه نقاط باغستان ظرف مدت یک سال امکان‌ پذیر نیست.



رحمانی افزود: در خصوص رفع مسئله پایین آمدن سطح رودخانه متصل به باغستان سنتی سازمان با جهاد کشاورزی تعاملاتی صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به این که محصولات باغستان سنتی قزوین در بازار مورد استقبال قرار نمی گیرد گفت: با تمهیدات اندیشیده شده مانند پیوند زدن درختان، می ‌توان این مشکل را رفع و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد.

رحمانی همچنین از سرمازدگی درختان به عنوان یکی دیگر از مشکلات اقتصادی باغداران یاد کرد و افزود: با جایگزین کردن درختان دیربازده می ‌توانیم از این مشکل بکاهیم.

وی به انجام مطالعات برای افزایش سود اقتصادی باغستان سنتی قزوین توسط مشاور این سازمان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر سه نقطه در بلوار آیت ‌الله خامنه ‌ای، جاده رشت و محور قزوین تاکستان به عنوان پایلوت این تحقیقات مشخص شده که در صورت مثبت بودن این نتایج آن را به کل باغستان تعمیم می ‌دهیم.

رحمانی یادآور شد: انجام و رفع همه این موانع با همکاری و اجازه باغداران به ثمر خواهد نشست و ایجاد محدودیت از سوی آنها در اجرای طرح ها منجر به اتلاف زمان و متضرر شدن آنها می ‌شود.



