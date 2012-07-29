شماره تلفن پزشک خانواده برای تهرانیها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی افزود: البته این شماره در آینده نزدیک به شماره سراسری 1590 که در تمام کشور کاربرد دارد تغییر پیدا خواهد کرد ولی در حال حاضر تا آن زمان مردم استان تهران برای دریافت اطلاعات برنامه پزشک خانواده خود می توانند به این شماره زنگ بزنند.

وی اظهار داشت: برای اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دانشگاه شهید بهشتی با جمعیت تحت پوشش 10 میلیون و 40 هزار نفر نیاز به تجهیزات و امکانات جدید سخت افزاری داریم که در زمینه تجهیزات رایانه ای رقم آن 18 میلیارد تومان است.

ابوالقاسمی گفت: بیمه ها نیز برای عقد قرارداد با 4 هزار پزشک خانواده برای یکسال باید 24 میلیارد تومان هزینه کنند تا برنامه به صورت سراسری و همه جانبه در مناطق تحت پوشش آغاز شود.

وی ادامه داد: این رقم جدا از بحث داروخانه ها و آزمایشگاههاست که در سطوح 2 و3 طرح باید تحت حمایت بیمه ها قرار گیرند.

ابوالقاسمی، نیاز به وجود هماهنگی بین دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سطوح 2 و 3 برنامه پزشک خانواده ارجاع بیماران ممکن است به یکی از مراکز تخصصی این دو دانشگاه انجام شود که در آن صورت نیاز به هماهنگی ها بیشتر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از کمبود و مازاد پزشک خانواده در برخی نقاط استان تهران خبر داد و گفت: فاصله دورترین و نزدیکترین محدوده تحت پوشش پزشک خانواده در استان تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است 170 کیلومتر است که از شهریار در غرب تهران آغاز و تا فیروزکوه تا شرق تهران گسترش می یابد.

وی افزود: در برخی از این مناطق مثل پاکدشت، ورامین، پیشوا، شهریار، ملارد، شهر قدس، رباط کریم، بهارستان، شمال و شرق تهران با کمبود پزشک خانواده ثبت نامی و در برخی مناطق مثل دماوند و شمال غرب تهران نیز با پزشک مازاد خانواده مواجه هستیم.

ابوالقاسمی ادامه داد: در کل برای اجرای این برنامه ملی در استان تهران که قرار است 10 میلیون و 40 هزار شهروند را تحت پوشش قرار دهد به 4000 پزشک خانواده نیاز داریم که تاکنون 1800 نفر ثبت نام کرده اند.

وی گفت: البته نسبت کمبودها نیز یکسان نیست مثلا در برخی مناطق مثل شمال تهران با جمعیت تحت پوشش دو میلیون و 135 هزار نفر به 854 پزشک خانواده نیازمندیم که تاکنون 412 نفر ثبت نام کرده اند ولی در منطقه ای مثل پاکدشت با جمعیت تحت پوشش 234 هزار نفر به 94 پزشک خانواده نیازمندیم که 17 نفر ثبت نام کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: برنامه پزشک خانواده به صورت جدی در این دانشگاه آغاز شده و در این مدت هم استقبال پزشکان از این برنامه خوب بوده و بزودی مابقی نیاز نیز برطرف می شود.

ابوالقاسمی اظهار داشت: در حال حاضر بیمه با 220 نفر از 1800 پزشک خانواده تهران که در این برنامه ثبت نام کرده اند قرار داد بسته است.