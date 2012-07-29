3700 کلاس در خراسان رضوی هوشمند شد/ اولویت تجهیز با مدارس دولتی

مهدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تا پایان سال جاری 2 هزار کلاس دیگرتجهیز می شود اما وزارتخانه ها بایستی دستورالعملهای دولتی را تا تحقق هوشمند سازی تمام کلاسها،انجام دهند زیرا از توان آموزش و پرورش خارج است.

این کارشناس ارشد نرم افزار تصریح کرد: با 2 میلیارد اعتبار دریافت شده از استانداری،600 مجموعه خریداری شده که بین مدارس استان توزیع شده است.

اولویت توزیع امکانات با مدارس دولتی

وی گفت: اولویت توزیع امکانات و تجهیز با مدارس دولتی و پایه ششم بوده است.

نوری با بیان اینکه به زودی از پورتال نرم افزاری جامع مدارس بهره برداری می شود، اظهار داشت:در همایشی برای 700 مدیر و معاون استان ،طرح هوشمند سازی توجیه شد.

وی استفاده از منابع سایر وزارتخانه ها بر اساس دستور ریاست جمهوری و تاکید استاندار یاد و افزود:39 کارگاه کامپیوتر که هر کارگاه 11 سیستم،یک دیتا و یک برد هوشمند دارد توسط وزارت دفاع و 10 کلاس را اداره استاندارد،تجهیز کرده است.

ساماندهی معاونین فن آوری برای نخستین بار در کشور

وی از ساماندهی معاونین فن آوری برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: متقاضیان بایستی تا 15 مرداد درسامانه ثبت نام و 19 مرداد ماه آزمون بدهند.

نوری از برپایی کلاسهای آموزشی ضمن خدمت برای قبول شدگان گفت و یادآور شد: هدف از برگزاری این طرح، استفاده بهینه از ابزار هوشمندسازی در مدارس است.

جشنواره کشوری فن آوری

نوری درباره برگزاری جشنواره فن آوری اطلاعات توضیح داد: معلمان و دانش آموزان می توانند با موارد تولید محتوا، طراحی سایت و وبلاگ، رباتیک،ایروکاپ، هنرهای دیجیتال، ساخت بازیهای رایانه ای، نمایشگاه هوشمند سازی، و مسابقات برنامه نویسی در این جشنواره رقابت کنند.

وی زمان ثبت نام را تا اوایل مهر ماه ذکر و ابراز امیدواری کرد: در مدارسی که معلم یا دانش آموزی رتبه بیاورند، یک کلاس درس هوشمند خواهد شد.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه السیت شهرداری نیز که اول شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی برگزار می شود؛ آموزش و پرورش با دو محور هوشمند سازی مدارس و مسابقات رباتیک دانش آموزی حضور دارد.