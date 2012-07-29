کمیته درآمدهای پایدار شهرداری ها در قم تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه اولویت بندی پروژه های عمرانی استان که با حضور معاونان استاندار و رئیس شورای شهر قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اولویت بندی در اجرای پروژه‌های شهری، تصریح کرد: با توجه به جایگاه شهر مقدس قم، پروژه‌های عمرانی شهری باید به ترتیب اولویت با سرعت پیگیری و اجرا شده و در اختیار مردم قرار گیرد.



وی با اشاره به اهمیت حمایت از فعالیت های شهرداری قم در اجرای پروژه های شهری، ادامه داد: روند پیگیری و اجرای پروژه های شهری در قم باید با همکاری استانداری و شهرداری تسهیل شود.



باید فعالیت های عمرانی در جهت پیشرفت استان اجرا شود



استاندار قم به پروژه های عمرانی استان در چند سال اخیر اشاره کرد و ضمن یادآوری اولویت های استان در اجرای پروژه های عمرانی شهری، افزود: قم ام القرای جهان تشیع و خاستگاه انقلاب اسلامی است و متناسب با این جایگاه ملی و بین المللی، فعالیت های عمرانی در جهت پیشرفت این استان باید اجرا شود.



پیریایی اضافه کرد: پروژه هایی که در حال حاضر در استان در حال اجرا است باید سرعت گرفته و طبق اولویت و اهمیت در اختیار مردم قرار گیرد.



تکمیل منوریل و ساماندهی ورودی های شهر از پروژه های اولویت دار است



استاندار قم تکمیل بلوار پیامبر اعظم و منوریل و همچنین ساماندهی ورودی های شهر را از پروژه های اولویت دار و مهم شهری عنوان کرد و گفت: با هماهنگی و همکاری دستگاه های استان مشکلات پیش روی این پروژه ها برطرف شده و در موعد مقرر شاهد بهره برداری این پروژه ها خواهیم بود.



پیریایی در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها در جهت بهبود وضعیت اجرایی آنها، از تشکیل کمیته ویژه درآمدهای پایدار شهرداری ها با حضور معاونان استاندار و مسئولان شهری خبر داد.



یادآور می شود، در این جلسه پروژه های مهم استان اولویت بندی و مشکلات و مسائل مربوط به آنها در جهت تسریع پروژه ها بررسی شد