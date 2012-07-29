نشریه جدید «بیداری اسلامی» منتشر شد

بنیاد اندیشه اسلامی در ادامه تلاش برای عمل به رسالت مطبوعاتی و فرهنگی خود یک نشریه دیگر به خانواده مجلات خود اضافه کرد. نشریه جدید «بیداری اسلامی» نام دارد و به زبان فارسی منتشر میشود. به این مناسبت خبرگزاری مهر گفتگویی با مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی و مدیر مسئول نشریات این بنیاد انجام داده است که متن گفتگو به شرح زیر است.
مهدی گلجان در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد ضرورت چاپ نشریه "بیداری اسلامی" توسط بنیاد اندیشه گفت: بدون شک جنبش بیداری اسلامی واقعیت انکارناپذیر جهان سیاسی امروز است و این رخداد نه فقط کشورهای خاورمیانه و آفریقا بلکه به نوعی همه دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. نخستین جرقههای بیداری اسلامی توسط سید جمال الدین اسدآبادی زده شد و این حرکت توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره) در سال 1357 به اوج خود رسید.
وی افزود: بیتردید آنچه طی 2 سال اخیر مردم کشورهای اسلامی را به حرکت وا داشته ریشه در نهضتی دارد که امام خمینی در سال 1342 آغاز کرد و ایران علت و معلول بیداری است؛ اما رسانههای غربی و صهیونیستی با همه قوا میکوشند واژه بیداری اسلامی در ادبیات رسانهای جهان به کار نرود، لذا روی بهار عربی یا بیداری عربی تاکید میکنند، در حالی که هوشمندی مقام معظم رهبریدر به کارگیری واژه بیداری اسلامی و تکرار آن مانع از تحقق این توطئه شد.
مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی تصریح کرد: در چنین فضایی بنیاد اندیشه اسلامی به عنوان نماینده مطبوعاتی ج.ا.ا در عرصه بینالملل وظیفه خود میداند که وارد میدان شده و با همه قوا در مقابل جوسازیهای رسانه های غربی و حامی صهیونیستها بایستد. ما در نخستین گام مجله انگلیسی زبان Islamic Awakening را منتشر کردیم که چهارمین شماره آن طی هفتههای آتی عرضه خواهد شد. اکنون نیز به پیشنهاد علی عسگری معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نخستین شماره از مجله فارسی زبان «بیداری اسلامی» منتشر شده تا بنیاد اندیشه اسلامی گامی دیگر در جهت کمک به تداوم این جنبش و شناساندن آن به آزاداندیشان جهان بردارد.
گلجان درمورد اینکه دلیل اصرار غرب و رسانههای حامی صهیونیزم بر به کار نبردن اصطلاح «بیداری اسلامی» گفت: ترس از اسلام و فراگیری آن در کشورهای غربی. فوکویاما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظریه پایان تاریخ را مطرح کرد و پیروزی لیبرال دموکراسی را جشن گرفت. ساموئل هانتینگتون نیز نظریه جنگ تمدنها را پیش کشید و اعلام کرد که تمدن نوین اسلامی در راه است و غرب باید با آن بجنگد و نگذارد این تمدن سربرآورد. بیداری اسلامی چیزی نیست جز احیای تمدن اسلامی که غرب از آن هراس دارد و پروژه اسلامهراسی و ایران هراسی نیز در راستای تئوری جنگ تمدنها مطرح میشود.
وی افزود: در سفری که چند هفته پیش به کشور اسپانیا داشتم با «خوان مارتوس» رییس دپارتمان اسلام و عرب دانشگاه کمپلوتنسه مادرید دیدار کردم. وی گفت موج جدیدی از رویکرد به اسلام دنیا را فرا گرفته است. حتی موج تبلیغاتی که علیه اسلام صورت گرفته (اسلامهراسی) موجب شده مردم به شناخت این دین تمایل داشته باشند.
گلجان اشاره کرد انقلابهای کشورهای عربی که بعضی آن را بهار عربی خواندهاند، نشان میدهد بیداری اسلامی جهان را فرا گرفته و حتی موج این بیداری به اروپا و کشورهای غربی کشیده شده است. این همان چیزی است که صهیونیسم جهانی از آن وحشت دارد.
مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی در مورد اینکه مهمترین اهدافی که بنیاد اندیشه برای این نشریه در نظر گرفته، چیست تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم وقتی موج جدید بیداری اسلامی با انقلاب مردم تونس علیه «زینالعابدین بنعلی» رییسجمهور مادامالعمر تونس آغاز شد، رسانههای غربی و حامی صهیونیستها تلاش کردند این جنبش را موج دموکراسی خواهی، بهار عربی یا بیداری بخوانند؛ اما نقش پررنگ مجامع دینی کشورهای درگیر این جنبش از جمله اخوانالمسلمین که اکنون نماینده آنها به عنوان رییسجمهور منتخب کشور مصر انتخاب شده و شعارهای دینی مردم از جمله عدالتخواهی، مبارزه با استکبار و دیکتاتورها و... خط بطلانی بر این باور کشید.
گلجان افزود: با این حال دستگاه عریض و طویل رسانهای همچنان با همه قوا سعی در تحریف جنبش بیداری اسلامی دارد و این وظیفه بنیاد اندیشه اسلامی و دیگر نهادهای همسو است تا از ظرفیتهای خود برای مقابله با این موج و آگاهیبخشی در خصوص بیداری اسلامی استفاده کند. از دیگر اهداف مهم ما در این نشریه و مجله انگلیسی زبان Islamic Awakening افزایش هوشیاری مردم کشورهای درگیر بیداری اسلامی است.
وی تصریح کرد: مردم کشورهایی چون مصر، تونس لیبی و... باید بدانند که اگر لحظهای غلفت کنند، قافیه را به توطئهکنندگان داخلی و خارجی خواهند باخت.مانند مسالهای که برای سوریه پیش آمده و به نام بیداری اسلامی یا همان بهار عربی این کشور را دچار بحران کردهاند. اکنون در سوریه نوعی آرایش جدید سیاسی ایدئولوژیک و حتی نظامی در منطقه پدید آمده که روسیه و چین را از خواب بیدار کرده و آنها متوجه شدهاند غرب حیات سیاسی، اقتصادی و فکری آنها را شدیدا تهدید میکند. چندی پیش در ملاقاتی که با رییس اتحادیه نویسندگان روسیه داشتم، وی گفت از طرف محافل سیاسی روسیه فشار زیادی روی پوتین وجود دارد که اجازه ندهد سوریه به سرنوشت لیبی دچار شود و عملکرد سیاستمداران روسی در مسایل لیبی، تونس و... زیر سوال است.
گلجان در مورد عناوین و موضوعاتی که قصد دارند در این ماهنامه به آنها بپردازند، هم گفت:همانطور که می دانید در هیاهوی تبلیغات سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، جنبش بیداری اسلامی و دستاوردهای بزرگ آن در معرض تحریف و فراموشی قرار دارد. ما در مجلات فارسی و انگلیسی «بیداری اسلامی» به دنبال تقابل با این جریان هستیم. پرداختن به ریشه های بیداری اسلامی، بیداری اسلامی در تفکرات و نظرات امام خمینی (ره) و رهبری، شاخصه های بیداری اسلامی و دلایل تداوم آن علیرغم گذشت بیش از 2 سال، فراهم کردن زمینه برای گسترش بیداری اسلامی و به سرانجام رساندن این جنبش در کشورهایی چون بحرین و... .
وی درمورد اینکه چه مخاطبی را هدف قرار داده اید و چه برنامه هایی برای مخاطبان آتی این مجله دارید هم تصریح کرد: ما پیش از این با مجله Islamic Awakening مخاطبان انگلیسی زبان کشورهای مختلف را که تعدادشان کم هم نیست، هدف قرار داده بودیم. اکنون با «بیداری اسلامی» به مخاطبان فارسی زبان داخلی و خارجی میاندیشیم. بیشتر نشریات بنیاد اقشار دانشگاهی، روشنفکران و حتی سیاستمداران را هدف قرار دادهاند؛اما در «بیداری اسلامی» دایره مخاطبان را گسترده تر می دانیم. مطالب این ماهنامه به گونه ای طراحی شده که همه اقشار اهل مطالعه و کسانی که دغدغههای انقلابی و اسلامی دارند را پوشش می دهد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه حجم مطالب این مجله 2برابر دیگر نشریات بنیاد اندیشه است، دست ما برای پرداختن به موضوعات مختلف بازتر بوده و همین مساله میتواند دامنه مخاطبان این نشریه را افزایش دهد. ضمنا رایزنان فرهنگی میتوانند به دلخواه خود و با توجه به شرایط کشوری که در آن مشغول فعالیت هستند، مطالب را انتخاب کرده و به زبان کشور میزبان ترجمه کنند.
مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی در مورد اینکه اقداماتی مانند انتشار نشریه «بیداری اسلامی»، چه تاثیری بر وجه بین المللی بنیاد اندیشه خواهد گذاشت گفت: می دانید که بنیاد اندیشه در خط مقدم جنگ نرم قرار دارد ودکتر خرمشاد ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده اند. تاکنون ما در بنیاد اندیشه از این زاویه به بیداری اسلامی چالشهای پیشِ رویآن در صحنه جنگ نرم نگاه نکرده بودیم و با انتشار «بیداری اسلامی» تا حد زیادی به انجام رسالتمان به ویژه در میان فارسیزبانان کشورهای مختلف نزدیکتر می شویم. بنیاد اندیشه در سالهای گذشته نیز چند مجله فارسی زبان منتشر میکرد که چاپ آنها متوقف شده است و ما با مجله «بیداری اسلامی»، حرکتی که سالهای گذشته آغاز شده بود را دوباره از سر میگیریم.
گلجان در مورد اینکه آیا انتشار مجلات فارسیزبان دیگری نیز در برنامههای بنیاد اندیشه قرار دارد اظهارداشت:
بله، با توجه به اینکه مجله Iran Today به زبان انگلیسی با استقبال خوبی روبرو شد، به زودی نشریه «ایران امروز» به زبان فارسی را نیز منتشر خواهیم کرد. این مجله نیز سبک و سیاقی مشابه «بیداری اسلامی» خواهد داشت و در آن به مهمترین دستاوردهای ایران در زمینههای مختلف، علمی، نظامی، ورزشی، هنری، فرهنگی و... خواهیم پرداخت.
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