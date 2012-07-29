استقبال اهالی منطقه 10 پایتخت از ویژه برنامه بر آستان جانان

به گزارش خبرنگار مهر منطقه 10 تهران یکی از کوچک ترین و در عین حال پرتراکم ترین مناطق پایتخت است، این موضوع را محمد محمود کلایه معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 10، در میان روزه دارانی می گوید که برای شرکت در ویژه برنامه رمضانی بر آستان جانان به بوستان رضوان آمده اند.



حضور جمعیت انبوه اهالی محله های قدیمی منطقه در بوستان رضوان، که تعدادی از آن ها برنامه را به صورت ایستاده دنبال می کنند، مهر تاییدی بر سخنان محمود کلایه است که تراکم جمعیت، ریزدانه بودن قطعات و وجود بافت های فرسوده را از مشکلات عمده منطقه عنوان می کند. او از اهالی می خواهد که با استفاده از تسهیلاتی که شهرداری در اختیار آن ها می گذارد به نوسازی بافت های فرسوده و تجمیع قطعات مسکونی بپردازند.

پس از پخش سرود ملی و قرائت یک حزب از قرآن کریم که سنت هر روزه ی برنامه ی رمضانی بوستان رضوان است، سخنرانی مذهبی توسط حجت الاسلام هاشمی آغاز می شود.

این کارشناس مذهبی شعار اصلی برنامه بر آستان جانان با عنوان شهر خدا، شهر شکیبایی را دستمایه اصلی سخنرانی خود قرار می دهد و می گوید: صبر، تحمل و نرم خویی در وهله ی اول باید در قبال پدر و مادر صورت بگیرد چرا که خداوند نیز فرموده است که تا شکر پدر و مادر خود را به جا نیاورید، شکرگزاری شما در قبال خداوند به جا آورده نمی شود.

مقام معظم رهبری توفیقات خود را ناشی از نیکی به پدر و مادر می دانندحجت الاسلام هاشمی با تاکید بر این که الگو گرفتن از افراد موفق و بزرگ، یکی از عوامل مهم در موفقیت فرد است، گفت: بسیاری از بزرگان ما توفیقات و سعادتمندی خود را ناشی از دعای خیر پدر و مادر خویش می دانند.

وی گفت: مقام معظم رهبری در بخشی از خاطراتشان، به رویدادی در زندگی شان اشاره کرده اند که موجب کسب توفیقات بسیاری برای ایشان شده است.

این کارشناس مذهبی افزود: در دوره ی تحصیل رهبر معظم انقلاب در قم، پدر ایشان که عالمی سرشناس و ساکن در مشهد مقدس بودند، نور چشم خود را از دست می دهند و رهبر فرزانه انقلاب نیز با وجود این که در مرحله مهمی از تحصیل خود قرار داشتند، حضور در کنار پدر را انتخاب می کنند.

هاشمی بیان کرد که مقام معظم رهبری در خاطره ی خود ذکر کرده اند که توفیقات بعدی که در زندگی شان رخ داده است را ناشی از برّ به پدر و مادر و حضور در کنار ایشان می دانند.

وی همچنین با اشاره به خاطرات آیت الله مرعشی نجفی که از مراجع بزرگ ایران بوده است، گفت: این عالم ربانی در خاطرات خود ذکر کرده است که هرگاه می خواستم پدرم را از خواب بیدار کنم، صورتم را کف پای او قرار می دادم و او را با بوسیدن کف پایش بیدار می کردم. در مقابل پدرم برای من دعای عاقبت به خیری می کرد و بسیار از توفیقات من مرهون همین دعای پدر و مادر است.

گروه جوان الزهرا(س) و شیوه ای تازه در مدیحه سرایی

هنگامی که گروه هم خوانی و مدیحه سرایی الزهرا(س) به دعوت مجری برنامه به روی صحنه می آمدند، مخاطبان درمی یافتند که با گروهی متفاوت روبرو خواهند بود. این گروه مدیحه سرا که مانند گروه های تواشیح، اشعاری مذهبی در وصف پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به زبان های عربی و فارسی می خوانند، خلاقیت های بسیاری نیز در اجرای خود به کارگرفته اند که با اقبال عمومی به خصوص جوانان مواجه شده است.

به عنوان مثال این گروه بخشی از برنامه خود را به زبان انگلیسی اجرا می کند و تلاش دارد با استفاده از ریتم های شاد، سنت زیبای مولودی خوانی برای ائمه اطهار(ع) را احیا کند.

4 عضو این گروه برای پوشش خود، برخلاف گروه های تواشیح، از کت و شلوار استفاده نمی کنند بلکه پیراهن هایی هم رنگ و با طرح های سنتی به تن دارند که یادآور پوشش گروه های موسیقی سنتی است.

علی رمضانی به عنوان تکخوان و سرپرست گروه الزهرا(س) پس از پایان اجرا، اعضای گروه را به مردم معرفی می کند، حسن پهلوان یکی از اعضای این گروه است که حافظ کل قرآن کریم نیز هست. وحید یاوری به عنوان دیگر عضو این گروه قهرمان اتومبیل رانی کشور است و "حنیف مشک آبادی" نیز آخرین عضو گروه محسوب می شود.

جالب این است که تمامی اعضای گروه الزهرا(س) فارغ التحصیل و یا دانشجوی رشته های مهندسی عمران، صنایع و کشاورزی هستند و فعالیت در عرصه مدیحه سرایی را به واسطه دلدادگی به ائمه اطهار(ع) آغاز کرده اند.

مهران رجبی مهمان روزه داران منطقه 10 پایتخت

حضور مهران رجبی، بازیگر پرکار سیما و سینما بر روی استیج بوستان رضوان، با تشویق پرشور حضار روبرو می شود.

رجبی که تا کنون در بیش از یکصد فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته است، از فیلم های جا به جا و اند خلاف به عنوان آخرین آثاری که در آن ها بازی کرده است، نام می برد.

وی همچنین از حضورش در سریال دزد و پلیس به کارگردانی سعید آقاخانی خبر داد و افزود: این سریال به پخش در ماه رمضان نرسید و پس از این ماه مبارک، هر شب از آنتن شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

رجبی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر این که راز بازی واقعی و روان او چیست، گفت: کیانوش عیاری کارگردان مطرح سینمای ایران در مصاحبه ای من و مهدی هاشمی را به عنوان بهترین بازیگران ایران معرفی کرده بود و دلیل انتخاب من را این موضوع ذکر کرده بود که آن چه در رجبی می بینم عدم حضور هنر بازیگری است، یعنی او هنر نمی ریزد بلکه نقش را زندگی می کند.

شوخی با معضلات زندگی شهرنشینی در نمایش گروه هدف برتر

با آغاز اجرای گروه نمایش دو نفره هدف برتر، موجی از شادی و خنده مخاطبین را در برمی گیرد. این نمایش طنز قصه کارمندی را روایت می کند که برای رسیدن به محل کار خود با مشکلات مختلفی روبرو می شود.

او از تمامی وسایل نقلیه موجود، اعم از مترو، اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و حتی آمبولانس نیز برای رسیدن سر وقت به مقصد استفاده می کند و در حین سوار شدن به هر یک از این وسائط نقلیه، معضلات و مشکلات فرهنگی و ترافیکی آن را برای مخاطب به نمایش می گذارد.

در نهایت کارمند داستان پس از مقابله با معضلات زندگی در ابرشهر تهران با 12 ساعت تاخیر به محل کار خود می رسد.

استقبال از غرفه های مادران و کودکان خلاق در بوستان رضوان

در کنار ویژه برنامه ای که تا هفدهم ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 18 تا 20:30 در بوستان رضوان بر روی استیج برگزار می شود، غرفه های متعددی نیز برای بهره گیری اعضای خانواده در بوستان برپا شده اند.

غرفه مادران خلاق که به آموزش ساخت ساک، جعبه کادو و پاکت هدیه با استفاده از وسایل دروریختی به مادران خانواده اختصاص دارد، از پربازدیدترین غرفه های این بوستان است. بچه ها نیز معمولا در غرفه خلاقیت کودکان به نقاشی مشغول هستند.

غرفه نجوم که امکاناتی همچون رصد اجرام آسمانی با استفاده از یک تلسکوپ حرفه ای را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد به پاتوقی برای نوجوانان مبدل شده است. در این غرفه همچنین فیلم های مستند و اسلایدهایی با موضوع نجوم برای مخاطبین پخش می شود و بروشورهایی با موضوع نجوم آماتوری و نجوم در قرآن کریم در میان نوجوانان توزیع می شود.

یکی از غرفه هایی که در این بخش نظر هر بازدیدکننده ای را به سوی خود جلب می کند، غرفه ای با عنوان بهشتیان است که تصاویری از شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس را در معرض دید عموم قرار داده است.

این غرفه را موزه شهیدان اقبالی با هدف ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس تدارک دیده است. موزه ای که در خانه شهیدان مصطفی و حمیدرضا اقبالی بنا شده و در نزدیکی بوستان رضوان در خیابان کمیل غربی قرار دارد.

غرفه های عرضه محصولات فرهنگی، کتابت و خوشنویسی قرآن کریم، نمایشگاه کتاب و مسابقات مکتوب از دیگر غرفه های بوستان رضوان هستند.