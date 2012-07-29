بهترین زمان مشاهده شهاب باران امشب/ حضور ماه با 85درصد درخشندگی

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شهابی امشب یکشنبه 8مرداد ماه، افزود: این بارش شهابی با عنوان دلتا دلوی در روزهای 28 و 29 جولای برابر 8 و 9 مردادماه به اوج بارش خود می رسد.

دبیر انجمن نجوم اهواز منشا این بارش شهابی را ستاره دلتا دلوی ذکر کرد و اظهار داشت: ستاره دلتا دلوی از بازمانده های دنباله دار 96P ماخهولز (96P/Maccholz) و دارای دوره تناوب است به این معنی که این دنباله دار همواره به دیدار خورشید می آید و از کنار آن رد می شود.



جعفری زاده با تاکید بر اینکه دلتای دلوی در سال جاری بهترین بارش را خواهد داشت، یادآور شد: در سال جاری زمین از میان توده عظیمی از غبار این ستاره عبور خواهد کرد از این رو بهترین وضعیت را به لحاظ تعداد شهابها خواهد داشت.



وی در عین حال از موانع رصد این پدیده نجومی خبر داد و خاطر نشان کرد: صورت فلکی دلو برای مرکز ایران در ساعت 20 از سمت شرق طلوع خواهد کرد ولی در لحظه طلوع این صورت فلکی ماه با 85 درصد روشنایی در آسمان حضور دارد از این رو برای رصد شهاب باران باید تا غروب "ماه" منتظر باشیم.



دبیر انجمن نجوم اهواز زمان غروب ماه را 3:20 بامداد 10 مردادماه دانست و اضافه کرد: در این زمان ستاره "دلو" در بالای سر ناظر زمینی قرار دارد و بهترین زمان برای رصد تعدادی از شهابهای این بارش است.



وی از پدیده زیبای دیگر نجومی در آسمان امشب خبر داد و گفت: امشب در کنار پدیده بارش شهابی، پدیده زیبای دیگری را شاهد هستیم که سیاره زهره، مشتری و خوشه پروین از افق شمال شرقی در حال طلوع کردن هستند در حالی که بارش شهابی از میان آنها عبور خواهد کرد.



این ستاره شناس تاکید کرد: این زمان فرصت مناسبی برای عکاسان نجومی برای ثبت این پدیده زیبای نجومی است.