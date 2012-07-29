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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

زاهدی‌ نیا:

نرم افزار پیشخوان سجلی در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شد

نرم افزار پیشخوان سجلی در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شد

زابل - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان گفت: نرم افزار پیشخوان سجلی برای اولین بار در کشور، در این استان توسط کارشناسان این سازمان راه‌ اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی‌ نیا ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای ثبت احوال زابل اظهار داشت: در این زمینه تقاضاهای زیادی از مراکز سایر استان‌ ها داشته ‌ایم.

وی گفت: ثبت احوال سیستان و بلوچستان در سال گذشته در ارزیابی کشوری که دارای 564 پارامتر اداری بوده، رتبه هفتم کشوری را کسب کرده و امیدواریم تا سال 1392 جزو سه استان برتر کشور باشیم.

وی افزود: 93 هزار شناسنامه مکانیزه جدید در سطح سیستان و بلوچستان صادر شده و هم‌ اکنون نیز تمامی ادارات ثبت ‌احوال این استان کارها و خدمات مردمی را به صورت مکانیزه انجام می ‌دهند.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سالجاری با اختصاص اعتبار لازم در غالب فراخوان صدور شناسنامه مکانیزه جدید، امید است تعداد 350 هزار شناسنامه جدید صادر و تحویل شود.

وی با اشاره به اینکه ملاک شناسایی افراد در آینده نزدیک محل سکونتشان است، گفت: مردم هر منطقه با توجه به محل سکونت خود می‌ توانند به ادارات ثبت احوال آن منطقه مراجعه و خدمات لازم را دریافت کنند.

در پایان این مراسم از زحمات اسحاق شفیعی مقدم رئیس سابق ثبت احوال زابل تقدیر و مهدی شاد مهری به عنوان رئیس جدید معرفی شد.

اداره ثبت احوال زابل در سال 1306 تاسیس شده است که یکی از قدیمی ترین ادارات استان و کشور به شمار می رود.

کد مطلب 1660787

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