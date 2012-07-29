به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی‌ نیا ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای ثبت احوال زابل اظهار داشت: در این زمینه تقاضاهای زیادی از مراکز سایر استان‌ ها داشته ‌ایم.

وی گفت: ثبت احوال سیستان و بلوچستان در سال گذشته در ارزیابی کشوری که دارای 564 پارامتر اداری بوده، رتبه هفتم کشوری را کسب کرده و امیدواریم تا سال 1392 جزو سه استان برتر کشور باشیم.

وی افزود: 93 هزار شناسنامه مکانیزه جدید در سطح سیستان و بلوچستان صادر شده و هم‌ اکنون نیز تمامی ادارات ثبت ‌احوال این استان کارها و خدمات مردمی را به صورت مکانیزه انجام می ‌دهند.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: در سالجاری با اختصاص اعتبار لازم در غالب فراخوان صدور شناسنامه مکانیزه جدید، امید است تعداد 350 هزار شناسنامه جدید صادر و تحویل شود.

وی با اشاره به اینکه ملاک شناسایی افراد در آینده نزدیک محل سکونتشان است، گفت: مردم هر منطقه با توجه به محل سکونت خود می‌ توانند به ادارات ثبت احوال آن منطقه مراجعه و خدمات لازم را دریافت کنند.

در پایان این مراسم از زحمات اسحاق شفیعی مقدم رئیس سابق ثبت احوال زابل تقدیر و مهدی شاد مهری به عنوان رئیس جدید معرفی شد.

اداره ثبت احوال زابل در سال 1306 تاسیس شده است که یکی از قدیمی ترین ادارات استان و کشور به شمار می رود.