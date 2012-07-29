مدیران موفق استان البرز تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: در اختتامیه دهه کرامت از سازمان، مراکز و مدیرانی که در سال گذشته موفق بوده اند و خوب عمل کرده اند تقدیر خواهد شد.



وی ادامه داد: برگزاری همایش، جشنواره و جلسات مختلف در مناسبت های مختلف سال آثار و برکات مختلف بر سطح استان خواهد داشت.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: برخی از کارها در گذشته انجام نشده است از مدیران و مسئولان استان درخواست دارم که علل آن بررسی و مشکل آن برطرف شود.



حجت الاسلام کازرونی هدف از برگزاری چنین نشست هایی را هماهنگی لازم برای جلوگیری از موازی کاری و تکرار عنوان کرد و گفت: در سال گذشته شبکه اینترنتی ویژه جشنواره رضوی در استان راه اندازی شده است که انشاالله امسال تقویت شود.



وی با بیان اینکه کتاب حجاب و عفاف در یک سطحی لازم است توزیع شود ولی امروزه فردی حوصله خواندن کتاب را ندارد، اضافه کرد: باید در این راستا تیمی تشکیل شود و از کتاب ها خلاصه گیری شود و به صورت جزوه تهیه شود که چنین کاری در نیمه شعبان امسال انجام شد و تاثیرگذار بود.



امام جمعه کرج ادامه داد: چنین کاری در سطح عموم اثرگذاری زیادی خواهد داشت و انجام اینکار در سطح گسترده هزینه را کاهش می دهد و همچنین حمل و دسترسی جزو راحتر از کتاب است.

