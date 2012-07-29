هوای قم گرمتر می شود

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه حداکثر دمای دیروز قم 39 درجه سانتی گراد بوده است افزود: هوای قم نسبت به دو روز گذشته گرمتر شده و پیش بینی می شود در ساعات بعد از ظهر به 40 درجه برسد.



وی با بیان اینکه دمای هوای قم در حال حاضر 35 درجه سانتی گراد است حداقل و حداکثر دما در روز گذشته را به ترتیب 18 و 39 درجه ذکر کرد.



سرپرست اداره پیش بینی و تحقیق اداره کل هواشناسی قم با ابراز اینکه طی امروز و فردا تغییر جوی خاصی نخواهیم داشت عنوان کرد: هوا تا آخر هفته به تدریج گرمتر می شود.



قاضی اظهار داشت: امروز عصر پدیده گرد و خاک مشاهده می شود اما در روزهای بعد جوی آرام و بدون گرد و خاک خواهیم داشت.