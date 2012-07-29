هوای قم گرمتر می شود

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه حداکثر دمای دیروز قم 39 درجه سانتی گراد بوده است افزود: هوای قم نسبت به دو روز گذشته گرمتر شده و پیش بینی می شود در ساعات بعد از ظهر به 40 درجه برسد.
وی با بیان اینکه دمای هوای قم در حال حاضر 35 درجه سانتی گراد است حداقل و حداکثر دما در روز گذشته را به ترتیب 18 و 39 درجه ذکر کرد.
سرپرست اداره پیش بینی و تحقیق اداره کل هواشناسی قم با ابراز اینکه طی امروز و فردا تغییر جوی خاصی نخواهیم داشت عنوان کرد: هوا تا آخر هفته به تدریج گرمتر می شود.
قاضی اظهار داشت: امروز عصر پدیده گرد و خاک مشاهده می شود اما در روزهای بعد جوی آرام و بدون گرد و خاک خواهیم داشت.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره پیش بینی و تحقیق اداره کل هواشناسی قم با بیان اینکه هوای قم نسبت به روز گذشته گرمتر شده است گفت: برای ساعات بعد از ظهر هوای قم به 40 درجه سانتی گراد خواهد رسید و گرمتر خواهد شد.
محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه حداکثر دمای دیروز قم 39 درجه سانتی گراد بوده است افزود: هوای قم نسبت به دو روز گذشته گرمتر شده و پیش بینی می شود در ساعات بعد از ظهر به 40 درجه برسد.
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