انتقاد سفیر ایران در قطر از نقش برخی کشورها در شعله ور شدن آتش در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر با حمد بن ثامر آل ثانی مشاور امیر قطر و رئیس شبکه اطلاع رسانی الجزیره دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون مسائل مختلف جهان اسلام و تحولات منطقه گفتگو شد.

سفیر ایران با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس واقعیت ها برای حل مشکلات در جهان اسلام از تصمیمات یک جانبه برخی کشورها در حمایت از مخالفان سوریه که به شعله ور شدن آتش در این کشور انجامیده انتقاد کرد.

در این دیدار بر نقش و جایگاه ایران در حل و فصل مسائل خاور میانه تاکید شد و در رابطه با مسائل سوریه به عنوان سنگر اول مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بر مشورت و هماهنگی و رفت و آمد مقامات ایران و قطر تاکید شد.

سفیر ایران همچنین از دخالت خارجی در سوریه توسط برخی کشورهای غربی و عربی انتقاد کرد و گفت: راه حل بحران سوریه سوری - سوری است.

مقام قطری نیز در این دیدار به روابط دیرینه و دوستانه ایران و قطر تاکید کرد و نقش ایران را در حل مسائل منطقه ای به خصوص سوریه مورد اشاره قرار داد.

رئیس شکبه الجزیره همچنین آمادگی خود برای پوشش مناسب اجلاس سران عدم تعهد که قرار است شهریور ماه در تهران برگزار شود را اعلام کرد.