شرط عرضه مرغ 5200 تومانی در بازار

نعمت الله ترکی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، قرار براین است که تولیدکنندگان در ازای تهیه نهاده ها با نرخ آزاد، هرکیلوگرم مرغ را با قیمت 5200 تومان به بازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا با قیمت 1050 به تولیدکنندگان عرضه شود، گفت: تولیدکنندگان با هرنرخی که نهاده ها را خریداری کنند باید هرکیلوگرم ازمرغ خود را با قیمت 5200 تومان به بازار عرضه کنند.

وی با بیان اینکه این طرح از روز گذشته آغاز شده است، گفت: تیم بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در این زمینه فعال شده اند و علاوه بر سطح بازار بر نرخ مرغ در پایانه ها هم نظارت کامل دارند و با متخلفان در این زمینه برخورد می کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران در ادامه درخصوص توزیع نهاده ارزان قیمت بین تولید کنندگان نیز گفت: همه اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعت دام و طیور (مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار) می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی نهاده های مورد نیاز خود را از شرکت پشتیبانی امور دام در استان تحویل بگیرند.

وی درعین حال تصریح کرد: البته تولیدکنندگان باید برای تامین نهاده های مورد نیاز خود با نرخ مصوب تفاهم نامه ای را با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منعقد کنند تا شرکت پشتیبانی امور دام به آنها نهاده های مورد نیاز را تحویل دهد.

ترکی تصریح کرد: مسئولان آمادگی دارند برای تامین نهاده ها با نرخ مصوب با تولیدکنندگان تا پایان سال جاری قرارداد منعقد کنند.