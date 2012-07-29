اجرای برنامه های دینی در 80 موسسه مذهبی سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای هیئات مذهبی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دینی و مذهبی ماه رمضان، گفت: 80هیئت مذهبی سوادکوه برنامه های دینی ماه رمضان را اجرایی می کنند.



غلامرضا ولی پور با اشاره به این که ماه رمضان فرصت اجرای برنامه های عمیق دینی و فرهنگی را در اختیار ما قرار می دهد، گفت: هئیات مذهبی در برنامه ریزی دینی و مذهبی خود استفاده از جوانان و نوجوانان را مورد توجه خود قرار دهند.



رئیس شورای هیئات مذهبی اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه، افزود: 80 هیئت مذهبی سوادکوه برنامه های مختلفی را در ماه مبارک رمضان اجرایی خواهند کرد.

برگزاری جلسه اتحادیه قرآنی در فریدونکنار



سومین جلسه اتحادیه قرآنی در فریدونکنار، به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.



علی براری مسئول کانون قرآن این اداره گفت: بنابر ابلاغیه اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از این پس حق انشعاب و هزینه مصرفی آب، برق و گاز رایگان بوده و از دیگر مواردی که باید مورد پیگیری قرار گیرد وام مؤسسات، خانه های قرآن و بیمه مربیان قرآن است که از سوی اتحادیه باید مورد پیگیری قرار گیرد.



وی افزود: از وظایف اتحادیه قرآنی این شهرستان پیگیری امور مربوط به مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن است و همچنین ایجاد یک تعامل خوب با اتحادیه قرآنی استان تا بتوان خدمات بهتر و بیشتری به این مجموعه های قرآنی ارائه کرد.



توزیع پوسترهای نخستین جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی قرآن و حدیث

پوسترهای نخستین جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی قرآن و حدیث در فریدونکنار به همت اداره تبلیغات اسلامی در بین مؤسسات و خانه های قرآن، بازاریان، مساجد و دیگر مراکز فرهنگی و دینی این شهرستان توزیع شد.



علی براری، مسئول کانون قرآن این اداره گفت: پوسترهای مسابقه بزرگ جشنواره وبلاگ نویسی قرآن و حدیث ویژه ماه مبارک رمضان که از سوی دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه کربلای مازندران تهیه شده است.

وی افزود: در این مسایقه بزرگ که ویژه ماه مبارک رمضان بوده و هدایای ارزنده ای در نظر گرفته شده است و قاریان، حافظان، مربیان، اساتید، فعالان قرآنی ، مؤسسات و خانه های قرآن و دیگر علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت تبیان استان و سایت بسیج مازندران یا حضور در اداره تبلیغات اسلامی و ناحیه مقاومت ثبت نام و در این مسابقه شرکت کنند.

دهمین جلسه ستاد طرح تابستانی اداره تبلیغات اسلامی محمودآباد

دهمین جلسه ستاد طرح تابستانی اداره تبلیغات اسلامی محمودآباد با حضوراعضای این ستاد در دفتر ریاست این اداره برگزار شد.



حجت الاسلام رضا ذاکری گفت : درماه رمضان فرصت خوبی است تا تلاش کنیم که از گناهان دور باشیم و بیشتر به تلاوت و تدبر قرآن کریم بپردازیم.

وی افزود: برنامه ریزی برای کلاس های تابستانی یکی از کارهای اصلی ستاد طرح تابستانی بوده که با برگزاری جلسات رابطین و مدیران می توان این راهکارها و پیشنهادهای مناسب را ارائه داد.

اهدای کتاب آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در فریدونکنار

کتاب آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در فریدونکنار از سوی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان به مدیران مؤسسات وخانه های قرآن و مربیان این شهرستان اهدا شد.

کتاب آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم که از سوی حجت الاسلام مهدی نصیری از مبلغان این شهرستان تهیه و تدوین شده است به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان به مدیران مؤسسات و خانه های قرآن و مربیان قرآن اهدا شد.



این کتاب حاوی مطالبی با عناوینی همچون روش تالیف، صداهای حروف، حروف مقطعه، وقف، به همراه پیام ها و احادیث قرآنی و سخنان دانشمندان شرق و غرب در مورد قرآن است.