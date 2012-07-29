دستگاه های برگزار کننده اوقات فراغت منسجم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه سرکشی از پایگاه های اوقات فراغت شهرستان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر اهمیت برنامه ریزی جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان افزود: باید از تمام ظرفیت های موجود در این زمینه به بهترین نحو استفاده شود.

وی تصریح کرد: ضعف در سیاست گذاری یکپارچه، عدم نظارت و ارزیابی صحیح، تصدی گری، توزیع نامناسب امکانات، نارسایی در روش های عدم تقسیم کار از عمده ترین مشکلات طرح فراغت در سطح ملی است.

مصائبی اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و پر محتوا برای سپری کردن سه ماه از اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان کاری بس دشوار است که نیاز به همبستگی و دلسوزی همه مسئولان دارد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: کارشناسان علوم تربیتی بر این باورند که استفاده بهینه و درست از اوقات فراغت تابستان می تواند به دورانی اثرگذار در زندگی حال و حتی آینده کودکان و نوجوانان تبدیل شود.

وی افزود: چگونگی نحوه گذراندن اوقات فراغت هم ممکن است باعث سلامت رشد و کمال و هم موجب انحراف و انحطاط آدمی به خصوص در دوره نوجوانی شود.

مصائبی تصریح کرد: بدون شک توجه به اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی درست برای این سرمایه های گران سنگ کشور باید یکی از دغدغه های مهم متولیان فرهنگی و خانواده ها باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان با بیان اینکه 60 پایگاه اوقات فراغت در استان سمنان بر پا شده خاطر نشان کرد: از این تعداد هشت پایگاه در شهرستان سمنان با محوریت مساجد و اماکن مذهبی فعال و میانگین 25 نفر در هر کلاس شرکت دارند.