هیچگونه همراهی برای راه اندازی محدوده ترافیکی شیراز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت محدوده ترافیکی شیراز تاکید کرد: اگر خواهان بر طرف شدن مشکلات ترافیکی شهر شیراز هستیم باید نسبت به راه اندازی هرچه سریعتر محدوده ترافیکی این شهر اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: هیچگونه راه دیگری برای رفع مشکلات ترافیکی شیراز بدون در نظر گرفتن محدوده ترافیکی وجود ندارد که در این میان با توجه به تمام تلاش های صورت گرفته مسئولان همدلی و همراه های لازم را ندارند.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه زیر ساختهای این طرح باید به مرور آماده شود، گفت: هزینه های کلانی برای اجرایی شدن این طرح از جانب شهرداری شیراز صورت گرفته و تا حدود زیادی نیز زیر ساختها آن اجرایی شده که در این میان باید توجه داشت که آماده شدن کلیه زیرساختها باید همزمان با آغاز طرح محدوده ترافیکی شیراز باشد.

زحمتکش با اشاره به اینکه سخنان و عملکرد برخی از مسئولین با یکدیگر همخوانی ندارد یادآور شد: شورای شهر شیراز برای ایجاد ارزش افزوده در ساخت پارکینگ در سطح شهر، مصوبه افزایش و یا نرخ آزاد پارکینگ را صادر کرد که برخی از مسئولین با این مصوبه مخالفت کرده اند در حالیکه اجرایی شدن این مصوبه باعث ایجاد اشتیاق برای ساخت پارکینگ از جانب بخش خصوصی بود.

وی افزود: اگر تمام سطح شهر شیراز دارای پارکینگ بود شاهد اینگونه ترافیک در شهر نبودیم و یا اگر تمام زیرساخت های ترافیکی مهیا بود دیگر احتیاجی به اجرایی کردن محدوده ترافیکی شیراز نبود.