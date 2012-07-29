محرومیت هواداران از تماشای تمرینات مس کرمان پایان یافت/ قربانی برای رفع بلا

به گزارش خبرنگار مهر، در تمرینات مس کرمان در زمین چمن دانشکده چمران زمانیکه هواداران مجددا با درهای بسته روبرو شدند از مسئولین تیم خواستند که به میان آن ها بیایند.

پس از این موضوع و صحبت هایی که میان آن ها برگزار شد، سرانجام رضایت کادر فنی تیم برای باز کردن درهای محل تمرین مس کرمان جلب شد تا آخرین تمرینات این تیم پیش از سفر به تبریز برای بازی با تراکتورسازی در حضور هواداران مس برگزار شود.

در این تمرین که برخی از لیدرهای ناراضی در بازی با نفت نیز حضور داشتند، جو بسیار آرامی برقرار بود و بازیکنان این تیم در این آرامش به مرور کارهای تاکتیکی تیم پرداختند.

ابراهیم قاسم پور مربی تیم نیز قبل از اتمام تمرینات، زمین را ترک کرد، همچنین برای رفع بلا از تیم و پایان بدشانسی ها گوسفندی نیز قربانی شد تا مسی ها با آرزوی موفقیت به تمرینات خود خاتمه دهند.

تیم مس کرمان یکشنبه شب راهی تهران می شود تا از آنجا عازم تبریز و بازی این هفته خود برابر تراکتورسازی شود.

