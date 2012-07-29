شادی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قایقرانی رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به لندن، محسن شادی، نماینده قایقرانی کشورمان در ماده روئینگ ظهر امروز یکشنبه در گروه دوم جدول رپه شارژ "بازندگان" به مصاف حریفانی از تایوان، نیجر، لیتوانی و زیمباوه رفت که در پایان و با ثبت زمان 7 دقیقه و 11 ثانیه و 55 صدم ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در گروهی که محسن شادی پارو زد، قایقرانی از لیتوانی با رکورد 7 دقیقه و 19 صدم عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

شادی روز گذشته در گروه اول مرحله مقدماتی رقابت‌های روئینگ با ثبت زمان 7 دقیقه و27 ثانیه و 42 صدم ثانیه به مقام ششمی دست یافته بود.