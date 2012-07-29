  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

شادی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قایقرانی رسید

شادی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قایقرانی رسید

محسن شادی نماینده قایقرانی کشورمان در المپیک 2012 لندن ظهر امروز یکشنبه در گروه دوم جدول رپه شارژ (بازنده‌ها) به مصاف حریفان خود رفت و در پایان به مقام دومی دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به لندن، محسن شادی، نماینده قایقرانی کشورمان در ماده روئینگ ظهر امروز یکشنبه در گروه دوم جدول رپه شارژ "بازندگان" به مصاف حریفانی از تایوان، نیجر، لیتوانی و زیمباوه رفت که در پایان و با ثبت زمان 7 دقیقه و 11 ثانیه و 55 صدم ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در گروهی که محسن شادی پارو زد، قایقرانی از لیتوانی با رکورد 7 دقیقه و 19 صدم عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

شادی روز گذشته در گروه اول مرحله مقدماتی رقابت‌های روئینگ با ثبت زمان 7 دقیقه و27 ثانیه و 42 صدم ثانیه به مقام ششمی دست یافته بود.

کد مطلب 1660805

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