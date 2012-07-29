ایجاد مجتمع فرهنگی هنری کودکان در خراسان جنوبی محقق نشد

عبدالرضا صمدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مجتمع فرهنگی، هنری کودکان و نوجوانان بیرجند از مصوبات سفر دوم هیت دولت در سال 86 به استان بوده که علیرغم پیگیری مصوبه در سفر چهارم تا کنون اجرایی نشده است.

وی عدم تخصیص اعتبار لازم را مشکل اصلی عدم تحقق پروژه دانست و بیان داشت: برای احداث مجتمع 20 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

صمدی افزود: تامین 50 درصد اعتبار مورد نظر توسط آموزش و پرورش، 25 درصد توسط نهاد ریاست جمهوری و 25 درصد از اعتبارات استانی مصوب شده که علی رغم پیگیری های به عمل آمده تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی زیربنای مورد نیاز احداث مجتمع را دو هزار و 500 مترمربع ذکر کرد و اظهارداشت: ایجاد فضایی مناسب و سالم برای گذران اوقات فراغت از اهداف اصلی ایجاد مجتمع است.

صمدی با بیان اینکه در این مجمتع فضاهایی برای سفالگری، خوشنویسی، انیمیشن، سالن نمایش، گالری نمایش آثار کودکان و ... در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با احداث این مجتمع بستر لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان فراهم می شود.

وی خراسان جنوبی را جز محدود استان های محروم از وجود مجتمع در سطح کشور دانست و افزود: در سطح استان 10 مرکز فرهنگی هنری ثابت، چهار کتابخانه سیار و یک کتابخانه پستی فعالیت دارند که با توجه به اهمیت مسائل آموزشی احداث مجتمع ضروری است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی یادآور شد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه ظرف سه سال آینده به بهره برداری می رسد.