1200 نفر در طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم خراسان جنوبی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی هدف از اجرای این طرح را تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت 10میلیون حافظ قرآن کریم،استفاده بهینه از فضاهای موجود در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه و تبدیل آنها به قطب فرهنگی وترویج فرهنگ قرآنی در بین اقشار جامع بویژه جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با عنایت به وظایف سازمان مبنی بر ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری در راستای تربیت حافظ قرآنی و اجرای نیات واقفین خیراندیش طی چهار سال (از سال 1391تا1394 ) این طرح در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

اجرای طرح جامع امامزادگان فردوس نیازمند اعتبار

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس گفت: اجرای طرح جامع عمرانی امامزادگان به اعتبارنیاز دارد.

حجت ‌الاسلام دادخدا خدایی اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و تدابیر منطقی سازمان اوقاف و امور خیریه اجرای طرح جامع عمرانی در بقاع متبرکه است.

وی افزود: طرح جامع عمرانی امامزادگان مشتمل بر 42 شاخصه شامل جانمایی، احداث کتابخانه، سالن اجتماعات و نقاره‌خانه است که اجرای آنها به اعتبارات میلیاردی نیاز دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس تصریح کرد: با توجه به اینکه تصویب نهایی طرح‌های جامع امامزادگان مستلزم گذشت زمان است، در حال حاضر ساخت و سازها بر اساس تیپ‌های پیش‌بینی شده بر حسب اولویت اجرا می ‌شود.

خدایی یادآور شد: اختصاص اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی، اعتبارات ابلاغی و تدبیری سازمان اوقاف برای اجرای طرح جامع امامزادگان کافی نیست و باید نذورات مردمی نیز به این سمت سوق پیدا کند.

وی علت کندی اجرای طرح جامع امامزادگان شهرستان فردوس را عدم تصویب نهایی طرح و کمبود اعتبارات دانست و گفت: روند فعلی اجرای طرح امامزادگان رضایت ‌بخش نیست و باید اعتبارات بیشتری به این پروژه اختصاص یابد.

نکوداشت آیت الله سید مهدی عبادی در خراسان جنوبی برگزار می شود

در راستای احیای یاد و خاطره پرچمداران هدایت و ارشاد، نکوداشت حضرت آیت الله سید مهدی عبادی در خراسان جنوبی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی در جلسه برنامه ریزی نکوداشت حضرت آیت الله سید مهدی عبادی گفت: در بیست و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان برگزاری همایشی ملی در خصوص بزرگداشت حضرت آیت الله سید مهدی عبادی در خراسان جنوبی مصوب شده است.

محمد مطهری فر با اشاره به خطبه های این عالم ربانی تصریح کرد: بی شک علم و بیان ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست، پس وظیفه ماست که جهت زنده نگه داشتن یاد این مقام شامخ پیش از پیش تلاش کنیم.

وی از تشکیل کمیته های مختلف در برگزاری هرچه بهتر این نکوداشت خبر داد و افزود: این همایش با محوریت های مختلفی در خراسان جنوبی 20 آبان ماه برگزار خواهد شد.