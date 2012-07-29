36 پایگاه حامی یابی ایتام در خراسان جنوبی بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عنایتی فر ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: در سال گذشته 10 هزار حامی سرپرستی ایتام تحت حمایت این نهاد را برعهده گرفتند.

وی عنوان کرد: حامیان ایتام سال گذشته بیش از 20 میلیارد ریال به ایتام تحت سرپرستی خود کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه در طرح اکرام ایتام در ماه رمضان سال گذشته هزار و 692 حامی سرپرستی هزار و 841 کودک را قبول کردند، گفت: امسال نیز پایگاه های حامی یابی برای حمایت از ایتام تحت حمایت این نهاد در بیرجند، تهران و مشهد برپا خواهد شد.

وی به اجرای طرح مفتاح الجنه در ماه مبارک رمضان سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح مسئولان استان از نزدیک با 700 خانوار تحت حمایت این نهاد دیدار کردند.

قائم مقام کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی ادامه داد: مسئولان در این طرح بیش از 300 میلیون ریال به خانواده های تحت پوشش کمک کردند.

وی از اطعام 157 هزار نیازمند استان طی سال گذشته از سوی کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: امسال نیز جشن ضیافت افطاری و اطعام خانواده های نیازمند و تحت پوشش این نهاد را در دستور کار داریم.

عنایتی فر افزود: برگزاری جشن روزه اولی ها با حضور مسئولان استان، برنامه های ضیافت افطاری و دعوت از 100 نفر از مدیران استان برای بازدید از خانواده های نیازمند تحت حمایت از دیگر برنامه های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان است.

توزیع 200 سبد غذایی بین نیازمندان

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان امسال 200 سبد غذایی بین افراد نیازمند توزیع می شود.

عنایتی فر ارزش ریالی هر سبد غذایی را 500 هزار ریال و شامل مرغ، برنج و روغن عنوان کرد.

وی گفت: این اقلام جدای از اجرای طرح اطعام ایتام (به صورت افطاری) و توزیع غذای گرم بسته بندی در هفته اکرام ایتام(نیمه دوم ماه رمضان) است.

این مسئول همچنین از جمع آوری دو میلیارد ریال فطریه و 380 میلیون ریال کفاره طی ماه مبارک رمضان سال گذشته توسط این نهاد در استان خبر داد و افزود: 380 میلیون تومان طی سال گذشته از سوی مردم و مسئولان برای اطعام نیازمندان در استان هزینه شد.